Klettersteig-Drama
Polizeischülerin (34) stirbt bei Wasserfall-Absturz
Tirol. Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch am beliebten "Stuibenfall"-Klettersteig in Umhausen ereignet. Eine 34-jährige Polizeischülerin verunglückte während einer Alpinausbildung und stürzte gegen 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Wasserfall. Unmittelbar nach dem Unfall wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der mehrere Einsatzorganisationen beteiligt waren.
Stundenlange Suche nach Vermisster
Die Einsatzkräfte suchten über mehrere Stunden intensiv nach der Frau. Erst gegen 18.10 Uhr konnte die Vermisste am Fuß des Stuibenfalls entdeckt werden. Für die 34-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände des Absturzes sind weiterhin unklar.
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Ermittlungen laufen
Nach dem tödlichen Alpinunfall wurden die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Mit der Klärung der Unfallursache ist die Alpinpolizei der Landespolizeidirektion Salzburg betraut.
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