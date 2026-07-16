Polizeischülerin (34) stirbt bei Wasserfall-Absturz

Erst nach einer stundenlangen Suche konnte die 34-Jährige tot geborgen werden.

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Tirol. Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch am beliebten "Stuibenfall"-Klettersteig in Umhausen ereignet. Eine 34-jährige Polizeischülerin verunglückte während einer Alpinausbildung und stürzte gegen 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Wasserfall. Unmittelbar nach dem Unfall wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der mehrere Einsatzorganisationen beteiligt waren.

Stundenlange Suche nach Vermisster

Die Einsatzkräfte suchten über mehrere Stunden intensiv nach der Frau. Erst gegen 18.10 Uhr konnte die Vermisste am Fuß des Stuibenfalls entdeckt werden. Für die 34-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände des Absturzes sind weiterhin unklar.

Überall wurde nach der jungen Frau gesucht. © ZOOM.TIROL

Einsatzkräfte durchkämmen das Ende des Wasserfalls. © ZOOM.TIROL

Ermittlungen laufen

Nach dem tödlichen Alpinunfall wurden die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Mit der Klärung der Unfallursache ist die Alpinpolizei der Landespolizeidirektion Salzburg betraut.