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Klettersteig-Drama

Polizeischülerin (34) stirbt bei Wasserfall-Absturz

Menschen mit Sicherheitsausrüstung stehen bei einem großen Wasserfall in bergiger, grüner Landschaft.
© ZOOM.TIROL
Erst nach einer stundenlangen Suche konnte die 34-Jährige tot geborgen werden.
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Tirol. Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch am beliebten "Stuibenfall"-Klettersteig in Umhausen ereignet. Eine 34-jährige Polizeischülerin verunglückte während einer Alpinausbildung und stürzte gegen 12 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in den Wasserfall. Unmittelbar nach dem Unfall wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet, an der mehrere Einsatzorganisationen beteiligt waren.

Stundenlange Suche nach Vermisster

Die Einsatzkräfte suchten über mehrere Stunden intensiv nach der Frau. Erst gegen 18.10 Uhr konnte die Vermisste am Fuß des Stuibenfalls entdeckt werden. Für die 34-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die genauen Umstände des Absturzes sind weiterhin unklar.

Person beim Abseilen mitten durch einen großen Wasserfall mit steilem Wanderweg rechts.
Überall wurde nach der jungen Frau gesucht. © ZOOM.TIROL
Person mit Helm watet an einem Wasserfall durch das Wasser, gesichert mit einem roten Seil.
Einsatzkräfte durchkämmen das Ende des Wasserfalls. © ZOOM.TIROL

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