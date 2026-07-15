Lotto-Wahnsinn: Mit DIESEN Zahlen knacken Sie den Mega-Jackpot

Lotto-Wahnsinn in Österreich. Am Mittwoch fand die Ziehung zum neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte statt.

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Haben Sie bei der Ziehung von Lotto 6 aus 45 am Mittwoch (15. Juli 2026) mit Ralph Huber-Blechinger die sechs Richtigen auf dem Lottoschein?

Das ganze Land war im Lottofieber und nun ist klar, mit welchen Zahlen man ein frisch gebackener Millionär ist. Sollt der Jackpot erneut nicht geknackt werden, wartet zum ersten Mal in der Geschichte ein Achtfach-Jackpot.

Die Zahlen der Lotto-Ziehung vom 15. Juli 2026*

Lotto: 4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42

4 14 27 32 38 45 Zusatzzahl 42 LottoPlus: 1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung)

1 5 7 10 42 44 (1. Ziehung) 7 12 16 22 33 43 (2. Ziehung) Joker: 6 9 7 5 0 6

*Alle Angaben sind ohne Gewähr

Beim insgesamt neunten Siebenfach-Jackpot der Geschichte warten auf den Gewinner oder die Gewinnerin über 8,4 Millionen Euro.

Der bisher höchste Gewinn in der Geschichte war der erste Siebenfach-Jackpot. Am 21. November 2018 freute sich eine Person aus Niederösterreich über den Solo-Gewinn von 14.926.157,30 Euro.