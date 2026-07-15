Neuer Rekord-Lotto-Jackpot: 672 Millionen zu haben

Der US-amerikanische Mega Millions Jackpot ist auf gigantische 672 Millionen Dollar geklettert.

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Die nächste Ziehung der Mega Millions findet am Freitag statt. Wer lieber beim Powerball mitspielt, hat bereits am Mittwoch die Chance auf einen Jackpot von 498 Millionen Dollar. Am Dienstag blieben die sechs gezogenen Zahlen 2, 4, 10, 48, 56 und die goldene Mega-Kugel 22 unberührt. Dadurch wuchs der Hauptgewinn auf die diesjährige Rekordsumme von 672 Millionen Dollar an.

Steuern fressen Millionen auf

Wer den riesigen Jackpot knackt, steht vor einer schweren Entscheidung. Es gibt die Wahl zwischen 30 jährlichen Raten oder einer sofortigen Einmalzahlung von 293,3 Millionen Dollar, was die meisten bevorzugen. Bei der Barauszahlung schrumpft die Summe durch eine verpflichtende Bundessteuer von 24 Prozent sofort auf rund 222,9 Millionen Dollar. Je nach Einkommen kann der Steuersatz auf bis zu 37 Prozent steigen, was am Ende nur noch rund 184,8 Millionen Dollar übrig lässt. Wer sich für die Ratenzahlung entscheidet, bekommt jährlich etwa 22,4 Millionen Dollar, was nach Steuern auf 14,1 Millionen Dollar sinkt. Zudem hängt der finale Gewinn vom Wohnort ab: Staaten wie New York verlangen zusätzliche 10,9 Prozent Steuern, während Texas, Florida und Kalifornien leer ausgehen.

Astronomisch geringe Gewinnchancen

Die Chancen auf den Mega Millions Jackpot liegen bei extremen 1 zu 290,4 Millionen. Beim Powerball-Jackpot sind sie mit 1 zu 292,2 Millionen sogar noch etwas schlechter.

Bisherige Rekorde des Jahres

Der bislang größte Gewinn in diesem Jahr ging im März an einen Spieler aus Illinois, der sich über 533 Millionen Dollar freuen durfte. Kein anderer Gewinn knackte in diesem Jahr die Marke von 500 Millionen Dollar. Den größten Powerball-Erfolg des Jahres holte sich bisher ein Lottospieler aus Arkansas mit 250,8 Millionen Dollar.

Alle Angaben sind ohne Gewähr.