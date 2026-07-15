Hitze gefährdet jetzt das Trinkwasser

Keime im Trinkwasser sorgen für Alarm.

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Eine unscheinbare Meldung lässt viele Menschen zunächst kalt, doch die Lage ist ernst: Im brandenburgischen Kurort Buckow warnt das Gesundheitsamt vor coliformen Bakterien im Leitungswasser, wie die deutsche Bild berichtet.

Wasser jetzt abkochen

Anwohner müssen das Wasser abkochen, Risikogruppen sollen vorerst nicht duschen. Und das ist kein Einzelfall. Durch anhaltende Hitzewellen über 30 Grad vermehren sich Keime in den Leitungen rasant. Wasserversorger warnen seit dem kalendarischen Sommeranfang am Sonntag, 21. Juni, nahezu täglich vor der unsichtbaren Gefahr im Trinkwasser. Älteren Menschen, schwangeren Frauen und Kleinkindern wird in Buckow empfohlen, "bis auf Weiteres nicht zu duschen".

Gefährliche Erreger breiten sich aus

In Garching an der Alz (Bayern) und im Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) wurden Coli-Bakterien und Enterokokken nachgewiesen, so die Bild weiter. Diese Erreger können Harnwegs- und Wundinfektionen oder sogar Blutvergiftungen auslösen. Auch in Markt Obernzell, Waidhaus, Neuenkirchen, Holzhausen, Obertiefenbach sowie im Klinikum Herford gab es bereits Wasseralarm und Abkochgebote. Das Leitungswasser soll dort nur noch abgekocht zum Trinken, Kochen, Zähneputzen sowie zur Reinigung offener Wunden verwendet werden.