Chronik
TV
E-Paper
Österreich

Autobahn-Sperre

Fahrbahnschäden: Wichtige Strecke wird komplett gesperrt

© Getty Images
Die Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten wird zwischen den Anschlussstellen Haag und St. Valentin in Richtung Salzburg von Donnerstagabend bis Freitagfrüh gesperrt.
OE24 auf Google bevorzugen

Grund sind laut Asfinag-Angaben vom Mittwoch drei Schadstellen in der Betonfahrbahn, "die aus Sicherheitsgründen umgehend repariert werden müssen". Eine Verschiebung würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Fahrbahnschäden führen.

Die Sperre beginnt am Donnerstag um 20.00 Uhr und endet am Freitag spätestens um 5.00 Uhr. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der A1 abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin geführt, wurde angekündigt.

Auch interessant

Terenzi: Neue Abrechnung seiner Tochter!

Verrückte Bayern-Serie bringt England ins Finale

Jetzt purzeln plötzlich die Urlaubspreise

Eine Reparatur bei laufendem Verkehr sei nicht möglich. "Aufgrund der aktuellen Baustellenführung steht im betroffenen Abschnitt nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Franz Beckenbauer (†78): Witwe Heidi spricht über ihr neues Leben

Mordversuch durch Messerstich: 21-Jähriger in Lebensgefahr

Brutale Schlägerei am Kaisermühlendamm: Vier Verletzte

Gesuchter Drogendealer fliegt bei Kontrolle auf

Fahrbahnschäden: Wichtige Strecke wird komplett gesperrt

Parlament: Keine Mitarbeiter unter Beobachtung

Mann (64) verlor über 100.000 Euro an Onlinebtrüger

Corona: Intensivmediziner schlagen Alarm

Polizeischülerin stürzt Wasserfall hinab – Suche läuft

Glücklicher Sieg: Abgefälschter Schuss rettet Bayern