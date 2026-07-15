Autobahn-Sperre
Fahrbahnschäden: Wichtige Strecke wird komplett gesperrt
Grund sind laut Asfinag-Angaben vom Mittwoch drei Schadstellen in der Betonfahrbahn, "die aus Sicherheitsgründen umgehend repariert werden müssen". Eine Verschiebung würde die Verkehrssicherheit gefährden und könnte zu weiteren Fahrbahnschäden führen.
Die Sperre beginnt am Donnerstag um 20.00 Uhr und endet am Freitag spätestens um 5.00 Uhr. Der Verkehr wird bei der Anschlussstelle Haag von der A1 abgeleitet und über die beschilderte Umleitungsstrecke entlang der B1 zur Anschlussstelle St. Valentin geführt, wurde angekündigt.
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Eine Reparatur bei laufendem Verkehr sei nicht möglich. "Aufgrund der aktuellen Baustellenführung steht im betroffenen Abschnitt nicht genügend Platz zur Verfügung, um die Arbeiten sicher durchzuführen und gleichzeitig den Verkehr aufrechtzuerhalten."
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