Verrückte Bayern-Serie bringt England ins Finale

Vor dem Halbfinal-Kracher zwischen England und Argentinien macht eine verrückte Statistik rund um den FC Bayern die Runde.

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Seit 1982 hatten die Bayern immer mindestens einen Spieler im WM-Finale mit dabei. Wenn England die Hürde Argentinien nimmt, dann geht die Serie weiter, sonst ist der Lauf der Münchner vorbei.

Wir blicken in der Geschichte zurück, die Bayern-Kicker im WM-Finale

1982 mit Deutschland: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummeningge, Wolfgang Dremmler

1986 mit Deutschland: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder

1990 mit Deutschland: Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter

1994 mit Brasilien: Jorginho

1998 mit Frankreich: Bixente Lizarazu

2002 mit Deutschland: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies

2006 mit Frankreich: Willy Sagnol

2010 mit Holland: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid

2014 mit Deutschland: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze

2018 mit Frankreich: Corentin Tolisso

2022 mit Frankreich: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman

2026 wäre es mit England Stürmer-Star Harry Kane.

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