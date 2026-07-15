Argentinien-Showdown
Verrückte Bayern-Serie bringt England ins Finale
Seit 1982 hatten die Bayern immer mindestens einen Spieler im WM-Finale mit dabei. Wenn England die Hürde Argentinien nimmt, dann geht die Serie weiter, sonst ist der Lauf der Münchner vorbei.
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Wir blicken in der Geschichte zurück, die Bayern-Kicker im WM-Finale
1982 mit Deutschland: Paul Breitner, Karl-Heinz Rummeningge, Wolfgang Dremmler
1986 mit Deutschland: Lothar Matthäus, Dieter Hoeneß, Norbert Eder
1990 mit Deutschland: Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Stefan Reuter
1994 mit Brasilien: Jorginho
1998 mit Frankreich: Bixente Lizarazu
2002 mit Deutschland: Oliver Kahn, Thomas Linke, Jens Jeremies
2006 mit Frankreich: Willy Sagnol
2010 mit Holland: Mark van Bommel, Arjen Robben, Edson Braafheid
2014 mit Deutschland: Manuel Neuer, Philipp Lahm, Jerome Boateng, Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Thomas Müller, Mario Götze
2018 mit Frankreich: Corentin Tolisso
2022 mit Frankreich: Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Kingsley Coman
2026 wäre es mit England Stürmer-Star Harry Kane.
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