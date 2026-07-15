WM-Hit: Wie Rangnick Tuchel vor Hip-Hop Szene rettete

Seit 1966 wartet England auf den WM-Titel. Unter Nationaltrainer Thomas Tuchel soll es nun klappen. Dabei hätte die Karriere des 52-jährigen Erfolgstrainers (unter anderem Champions-League-Sieger mit Chelsea sowie Meister mit Bayern und PSG) fast einen ganz anderen Weg eingeschlagen.

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Nachdem ein Knorpelschaden seine aktive Spielerkarriere mit nur 24 Jahren vorzeitig beendet hatte, jobbte Tuchel während seines BWL-Studiums als Barkeeper in der Stuttgarter "Radio-Bar".

Mitten drin in wilder Hip-Hop-Bar

Die Bar war zwischen 1996 und 2000 ein legendärer Hot-Spot der deutschen Hip-Hop-Szene, der kurzerhand in den leeren Räumen des insolventen Musikgeschäfts "Radio Barth" entstanden war. Das wilde Treiben in der Location beschrieb Mitgründer Carlos Coelho gegenüber gegenüber der Stuttgarter Zeitung einmal so: "Dort, wo sie einst an ihre Blockflöten kamen, hatten sie nun Sex auf dem Klo." Mittendrin: der junge Thomas Tuchel.

Rangnick ebnete Weg für Tuchel

Die sportliche Wende brachte sein früherer Trainer Ralf Rangnick. Der damalige VfB-Chefcoach kannte Tuchel noch aus gemeinsamen Zeiten beim SSV Ulm. Der BBC erzählte Rangnick kürzlich: "Als ich dann herausfand, dass er in einer Bar arbeitete, um sein Geld zu verdienen, konnte ich es kaum glauben. Ich rief ihn an und fragte ihn, was er da mache." Tuchels trockene Antwort: "Ich verdiene dort mein Geld." Rangnick erkannte das Potenzial in ihm und machte den ehrgeizigen Studenten kurzerhand zum Jugendcoach beim VfB Stuttgart. Dort legte Tuchel von 2000 bis 2005 den Grundstein für seine beeindruckende Trainer-Laufbahn. Der WM-Titel mit England als erster ausländischer Weltmeister-Trainer wäre nun die absolute Krönung dieser Hollywood-Geschichte.