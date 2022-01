Erfolgsformat 'Vorstadtweiber' geht in die letzte Runde - so wird die finale Staffel!

Am 12. Jänner 2015 ließ der ORF seine neue Serie " Vorstadtweiber " vom Stapel und fuhr einen veritablen Quotenhit ein. Sieben Jahre später findet das Erfolgsformat nun sein Ende: Am Montag, 10.1., geht um 20.15 Uhr die erste Folge der finalen, sechsten Staffel auf Sendung. Mit dabei sind wieder Maria Köstlinger, Nina Proll , Ines Honsel und Hilde Dalik; auch mit Gerti Drassl und Martina Ebm, die der Serie zwischenzeitlich abhandenkamen, gibt es ein Wiedersehen.

"Geht zurück zum Anfang"

Hinter der Produktion stehen erneut Drehbuchautor Uli Brée sowie Mirjam Unger und Harald Sicheritz, die bei je fünf Folgen für die Regie verantwortlich zeichnen. Gedreht wurde von November 2020 bis Mai 2021 in Wien und Umgebung. Wohin die Reise diesmal geht, verrät Köstinger in einer Aussendung des ORF: "Es geht zurück zum Anfang, dorthin, wo es vor vielen Jahren angefangen hat. Allerdings sind die Figuren älter geworden und haben damit auch zu kämpfen." Auch Proll meint: "Es geht ums Älterwerden - die 'Vorstadtweiber' werden damit konfrontiert, dass sie vielleicht schon am Abstellgleis sind und nicht mehr zum gesellschaftlichen Leben in der Vorstadt dazu gehören."

Alte und neue Charaktere

Nicht fehlen dürfen bei den Vorstadtweibern die dazugehörigen Männer: Mit dabei sind erneut u.a. Bernhard Schir, Juergen Maurer, Murathan Muslu und Simon Schwarz. Neu an Bord sind laut ORF Christian Strasser, Johannes Silberschneider und Alexander Pschill. Für Hardcorefans steht die gesamte sechste Staffel bereits auf der Streamingplattform Flimmit zum Bingewatching bereit.

© ORF/MR Film/Hubert Mican ×

Vorstadtweiber-Finale startet mit heißem Badezimmer-Sex

Eine Dessous-Party wird zum schmerzlichen Realitäts-Check für die Vorstadtweiber. Sind die Zeiten für heiße Unterwäsche etwa schon vorbei? Die Frauen kommen ins Grübeln. Sonja sucht sich einen Cicisbeo, Valli wird durch Hadis Heiratsantrag vor den Kopf gestoßen und sogar Nicoletta schaut wehmütig Kinderwägen auf der Straße hinterher und fragt sich, was denn in ihrer Vergangenheit schiefgelaufen ist. Andere Sorgen hat Vanessa, die sich über ihre neue Unterbringung echauffiert. Nur leider gibt es in der Geschlossenen keine Sonderbehandlung für eingebildete Prinzessinnen. So landet die Luftschloss-Bewohnerin in einem Doppel-Zimmer. Ihre Zimmer-Genossin Chantal wird von den Geistern ihrer Vergangenheit heimgesucht, deren Gesichter auch Vanessa schmerzlich bekannt sind. Waldtraut und Hadrian sorgen derweil beim Auftakt für prickelnde Momente, als es zwischen ihnen zur Sache geht...