25 Jahre Jubiläum Wr. Restaurantwoche

Fein Speisen zu Jubelpreisen.

Nach einer krisenreichen Zeit kann die österreichische Restaurantszene nun langsam wieder aufatmen: Neue Lokale und steigende Besucherzahlen signalisieren einen Aufschwung. Mit knapp 80 Spitzenrestaurants startet Österreichs größtes Kulinarik-Event, die Restaurantwoche, in die nächste Runde und fördert maßgeblich den Aufwärtstrend der Branche. Von 29. August bis 4. September bieten knapp 80 Restaurants der Top-Gastronomie in Wien und Niederösterreich bei der 25. Wiener Restaurantwoche Gaumenfreuden zu attraktiven Preisen an. Dank der Fixpreise der Menüs und der verschiedenen Preiskategorien -je nach Hauben-Lokalen -ist für jeden eine passende Option dabei. Weitere Informationen online unter restaurantwoche.wien

Haubenlokale im Überblick

Anbei finden Sie eine Auswahl von Hauben-Lokalen, die bei der Wiener Restaurantwoche teilnehmen. eine Liste aller Restaurants finden sie online unter restaurantwoche.wien

3 Hauben

Gourmet Gasthaus Freyenstein Thimiggasse 11,1180 Wien

Heurigenhof bründlmayer Walterstraße 14, 3550 Langenlois

Grace Danhausergasse 3, 1040 Wien

Labstelle Lugeck 6,1010 Wien

2 Hauben

Pichlmaiers zum Herkner Dornbacher Straße 123, 1170 Wien

Gasthaus Seidl Ungargasse 63,1030 Wien

Mörwald "Zur Traube" Kleine Zeile 13-17, 3483 Feuersbrunn

DEVAL Doblhoffgasse 5,1010 Wien

1 Haube

Stuwer -Neues Wiener beisl Stuwerstraße 47,1020 Wien

Three Trees Landesgerichtsstraße 12, 1010 Wien

Bolena Lange Gasse 61,1080 Wien

Toni's Kulinarium 7 Sigmundsgasse 1,1070 Wien



Zahlreiche Restaurants laden dazu ein, die österreichische Top-Gastronomie zu entdecken!