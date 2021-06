Die österreichisch-internationale Serie 'Das Netz' wird derzeit in Wien gedreht mit großem Aufgebot.

Ein Buchbinder LKW und noch einer und noch einer... Wer sich am langen Pfingst-Wochenende gemütlich beim Heurigen "Feuerwehr Wagner" oder beim Kult-Italiener "Francesco" in Grinzing verwöhnen lassen wollte, der wunderte sich, was denn auf der Grinzinger Straße los sei.

© Pauzy Photography ×

Nanu, was ist denn hier los in Grinzing?

Dreh im beschaulichen Grinzing

Passanten mauschelten von einem unterirdischen Rohrgebrechen, schimpften über die besetzten Parkplätze. Ein Mann mit Hund schüttelte den Kopf darüber, wie viel Zeug man denn brauche beim Umzug in ein neues Domizil. Doch bei genauem Hinsehen war der Grund für die LKWs, das große Zelt in der Waldaugasse und die Wohnwägen deutlich zu erkennen und ein ganz anderer. Und zwar ein richtig lässiger: In Döbling wird derzeit an einer internationalen Großproduktion mit starker österreichischer Beteiligung gedreht. Hollywood in Grinzing quasi.

© Pauzy Photography ×

"The Net"- Darum geht's

"The Net" - "Das Netz" ist eine Thriller-Krimi-Serie die in der schillernden Welt des Profifußballs spielt, wie man der Beschreibung auf der Seite der Vienna Film Commission entnehmen kann. Doch hinter der Glam-Fassade gibt es dunkle Mächte und Fieslinge zu Hauf. Georg Trotter, ein Arzt und ehemaliger Dopingjäger, stößt in einer Spezialklinik plötzlich auf genetische Manipulation an Sportlern und weiß bald nicht mehr, wie ihm geschieht....

© Pauzy Photography ×

Österreichische Top-Beteiligung

Mit an Bord u.a. ist Produzent Oliver Auspitz von der MR-Film, die schon den Serienknaller " Vorstadtweiber " im Repertoire hat. Ein besonderes Regie-Duo werkt auch mit bei "The Net" - Andreas Prochazka ("Kommissar Rex", "Das Boot") und Sohn Daniel. Die hochkarätige Besetzung bilden Stars wie Tobias Moretti oder Heino Ferch sowie einige Granden, die noch nicht verraten werden dürfen...