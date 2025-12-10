Nach 13 Jahren: Sonya Kraus kehrt ins TV zurück

Sonya Kraus feiert ein überraschendes TV-Comeback. Sie kehrt zum "TV total Turmspringen" zurück. Dort stand die Moderatorin schon von 2004 bis 2012 am Beckenrand und interviewte die triefnassen Stars.

Laut der "Bild" wird Sonya Kraus (52) beim "TV total Turmspringen" wieder am Start sein. Sie sagt: "Das Turmspringen war immer mein liebstes ‚TV total‘-Event und ist Kult. Zum Jubiläum aktiviere ich gern meine alte Kodderschnauze, presse das welke Fleisch in ein skandalös knappes Kostüm und beziehe meine Stammposition auf und am Sprungturm. Der letzte Moment vor dem Salto mortale und das Aufatmen danach sind jedes Mal ein Highlight."

Nach ihrer großen ProSieben-Ära (u.a. "talk talk talk") blieb die Moderatorin immer ein fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. Kraus moderierte verschiedene TV-Shows und Entertainment-Formate. Sie veröffentlichte auch mehrere erfolgreiche Bücher und setzte sich öffentlich für Themen wie Selbstbewusstsein und Female Empowerment ein.

Besiegter "Karl Arsch"

2022 machte Sonya Kraus ihre Brustkrebs-Erkrankung öffentlich. Dadurch wurde sie für viele Frauen ein Vorbild im offenen Umgang mit der schlimmen Krankheit. Kraus gab ihrem Krebs sogar einen Namen. Sie nannte ihn "Karl Arsch".

Damals sagte die Moderatorin: "Ich will keine Sekunde an den Gedanken verschwenden, dass der Krebs wiederkommen könnte. Und sollte er es doch tun, dann lege ich mich eben mit dem nächsten Karl Arsch an. Ich sage ihm aber jetzt schon: Herzliches Beileid!"

Legenden gegen Neulinge

Kraus überstand die Therapie und meldete sich Schritt für Schritt zurück ins Berufsleben. Nun feiert sie ihre Rückkehr mit einem Kult-Klassiker. Beim "TV total Turmspringen" treffen Legenden auf Neulinge.

Mit dabei sind Olympiasieger Fabian Hambüchen (38), die Schauspielerin Annabelle Mandeng (54) sowie das Vater-Sohn-Duo Thorsten (57) und Nico Legat (27). Wie früher wird auch dieses Mal im Einzel wie auch im Synchron gesprungen.