Florian Hahn, Ali Rahimi  und Alexander Pröll
© Andreas Tischler

Europa-Talk

Politik, Kultur & VIPs folgen Ali Rahimis Einladung ins Palais Szechenyi

10.12.25, 21:22
Bei Wiens "bestverwebter" Teppich-Unternehmer Ali Rahimi war wieder einmal die High Society zu Gast und lauschte einem interessanten Polit-Talk.

Zu einem hochkarätigen Abend lud Unternehmer Ali Rahimi am 10. Dezember in die Beletage des Palais Szechenyi in Wien. Im Mittelpunkt stand ein Vortrag von Florian Hahn, deutschem Staatsminister im Auswärtigen Amt und langjährigem verteidigungspolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Unter dem Leitmotiv „Europa am Wendepunkt – Geopolitik, KI und ökonomische Krise“ beleuchtete Hahn die aktuellen Herausforderungen des Kontinents – von sicherheitspolitischen Spannungen über den Umgang mit künstlicher Intelligenz bis zu den wirtschaftlichen Belastungsproben.

Schauspieler Cornelius Obonya mit Gattin Carolin Pienkos

Schauspieler Cornelius Obonya mit Gattin Carolin Pienkos

© Andreas Tischler

 

Der Abend zog ein Publikum aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien an. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Schauspieler Cornelius Obonya, Bäckerei-Unternehmer Kurt Mann, Mr. John Harris Ernst Minar sowie Daniel Serafin, Intendant der Oper im Steinbruch St. Margarethen. Die Mischung aus politischer Analyse und gesellschaftlicher Begegnung verlieh der Veranstaltung einen besonderen Rahmen – ganz im Stil der exklusiven Gesprächsformate, für die Rahimi bekannt ist.

Peter Schaider und Daniel Serafin

Peter Schaider und Daniel Serafin

© Andreas Tischler

Bei Wein und angeregten Diskussionen klang der Abend im historischen Ambiente der Spiegelgasse aus. Ein Termin, der zeigte: Der Dialog über Europas Zukunft ist lebendiger und notwendiger denn je.

