Um DIESE Luxus-Uhren und Geldbündel geht es im Benko-Prozess

Warum ist Nathalie Benko Mitangeklagte? Um diesen Schatz, gebunkert in einem Tresor, geht es vor Gericht.

Uhren, Schmuck und Bargeld soll René Benko in einem Tresor vor Gläubigern versteckt haben. Neben dem 48-Jährigen muss sich auch Ehefrau Nathalie vor dem Schöffengericht verantworten.

Der Vorwurf: 370.000 Euro versteckt

Beiden wird vorgeworfen, im Rahmen der Insolvenz Benkos als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseitegeschafft zu haben. Bargeld, Schmuck und hochpreisige Uhren sollen in einem Tresor bei Verwandten versteckt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Manschettenknöpfe, Schmuck, elf Luxus-Uhren von Audemars Piguet etc.

Dadurch sollen die Gläubiger geschädigt bzw. die Befriedigung von deren Forderungen verhindert oder geschmälert worden sein, wirft die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dem Ehepaar Benko vor. Bei den Vermögensgegenständen handelt es sich konkret um elf hochpreisige Uhren von Audemars Piguet etc., Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und sonstigen Schmuck im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Zudem sollen 120.000 Euro in Bar in dem Tresor bzw. Safe im Haus der Angehörigen versteckt worden sein. Der Signa-Gründer wies die Vorwürfe bisher vehement zurück. Beiden Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.