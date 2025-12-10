Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 31.200 aktien down -1.89% Andritz AG 63.20 aktien down -1.63% BAWAG Group AG 120.80 aktien up +0.08% CA Immobilien Anlagen AG 23.000 aktien down -0.17% CPI Europe AG 15.020 aktien down -0.27% DO & CO Aktiengesellschaft 193.20 aktien down -1.33% EVN AG 26.800 aktien down -0.37% Erste Group Bank AG 97.40 aktien down -0.56% Lenzing AG 22.350 aktien down -1.32% OMV AG 47.580 aktien down -0.04% Oesterreichische Post AG 30.700 aktien down -0.81% PORR AG 31.000 aktien down -3.28% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.500 aktien up +0.39% SBO AG 28.000 aktien down -0.18% STRABAG SE 78.60 aktien down -0.13% UNIQA Insurance Group AG 15.200 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien equal +0% VIENNA INSURANCE GROUP AG 55.40 aktien down -1.6% Wienerberger AG 28.480 aktien down -0.07% voestalpine AG 37.600 aktien down -0.27%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Manager
Nathalie Benko
© Getty

Benko-Thriller

Um DIESE Luxus-Uhren und Geldbündel geht es im Benko-Prozess

10.12.25, 10:06
Teilen

Warum ist Nathalie Benko Mitangeklagte? Um diesen Schatz, gebunkert in einem Tresor, geht es vor Gericht.

Uhren, Schmuck und Bargeld soll René Benko in einem Tresor vor Gläubigern versteckt haben. Neben dem 48-Jährigen muss sich auch Ehefrau Nathalie vor dem Schöffengericht verantworten.

Der Vorwurf: 370.000 Euro versteckt

Beiden wird vorgeworfen, im Rahmen der Insolvenz Benkos als Einzelunternehmer 370.000 Euro an Vermögenswerten beiseitegeschafft zu haben. Bargeld, Schmuck und hochpreisige Uhren sollen in einem Tresor bei Verwandten versteckt worden sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Manschettenknöpfe, Schmuck, elf Luxus-Uhren von Audemars Piguet etc.

Dadurch sollen die Gläubiger geschädigt bzw. die Befriedigung von deren Forderungen verhindert oder geschmälert worden sein, wirft die Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) dem Ehepaar Benko vor. Bei den Vermögensgegenständen handelt es sich konkret um elf hochpreisige Uhren von Audemars Piguet etc., Manschettenknöpfe, Uhrenarmbänder und sonstigen Schmuck im Gesamtwert von fast 250.000 Euro. Zudem sollen 120.000 Euro in Bar in dem Tresor bzw. Safe im Haus der Angehörigen versteckt worden sein. Der Signa-Gründer wies die Vorwürfe bisher vehement zurück. Beiden Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung ein bis zehn Jahre Haft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden