Cathy Hummels
Ist Cathy Hummels ernsthaft krank? "Wo ist die Familie? Ihr muss geholfen werden!"

10.12.25, 09:37
Die deutsche Influencerin und Moderatorin steht in der Kritik.

Moderatorin Cathy Hummels postet viel und oft in den sozialen Netzwerken.

Cathy Hummels
© Getty

Nicht recht machen

Immer wieder wird sie für ihre Inhalte scharf kritisiert. Mal weil sie ihren Sohn zu oft einbindet, wie es früher der Fall war, dann wiederum, weil sie zu ausgelassen feiert. Kurzum,  Cathy  kann es kaum jemandem je recht machen! 

Cathy Hummels feierte im Bierkönig mit Calvin Kleinen

Cathy Hummels feierte im Bierkönig mit Calvin Kleinen

© Instagram

Cathy Hummels
© Instagram

Körperwahrnehmungsstörung

In letzter Zeit häufen sich aber auch die Fans, die sich Sorgen um die  Mutter eines Sohnes  machen. In Kommentaren geben sie ihren unguten Gefühlen Ausdruck. Der Grund: Einige vermuten, Cathy könnte ernsthaft erkrankt sein -- und an einer sogenannten Körperwahrnehmungsstörung leiden. Dabei handelt es sich um eine verzerrte oder gestörte Wahrnehmung des eigenen Körpers, die zu Essstörungen und verstärktem Ausüben von Sport führen kann. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100044469758023&locale=de_DE

Das schreiben Cathys Fans

  • Ich möchte niemals gemein und verletzend sein! Aber hier liegt eine starke, vielleicht sogar gänzlich therapieresistente, Körperschemastörung vor.
    Cathy ist p.d. gar nicht in der Lage dies selber zu sehen und somit zu ändern. 
  • Ich kann auch absolut nicht verstehen, dass sie selber nicht erkennt, dass sie echt ein Problem hat! Also allein schon zu glauben, sie hätte irgendwelche Muskeln etc., und dann ihre Ernährung... Wen will sie denn verarschen? Da is wirklich nichts dran! Das muss sie doch selber auch sehen, dass das absolut nicht gesund ist! 
  • Wo ist die Familie? Wo sind Freunde? Wo ist der Bruder, der ja Psychiater ist? Der Frau muss dringend geholfen werden. Ich verstehe nicht wie das gesamte Umfeld die,Augen verschliessen kann 
  • Wenn sie echte Freunde hätte , würden diese ihr sagen das sie das hier alles sein lassen sollte. Sehr erschreckend. 
  • Knochen und Sehnen mit Haut überzogen...da ist nichts trainiert, sondern total ausgemergelt 

Cathy beteuert immer wieder, sie sei gesund und lege wert auf ein regelmäßiges Sportprogramm und gesunde Ernährung.

