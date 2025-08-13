"Unrecht getan!" - Mats Hummels lädt Sohn nicht zu Abschiedsspiel ein

Mama Cathy Hummels ist nach dieser Aktion von ihrem Ex mächtig sauer.

Ärger im Hause Hummels! Innenverteidiger Mats Hummels hat jüngst seinen Abschied vom BVB gefeiert mit einem letzten Spiel. Ein großer, besonderer Tag im Leben des Profis. Doch es waren nicht alle Personen dabei...

Einfach nicht eingeladen

Ex-Frau Cathy bekrittelt, dass der gemeinsame Sohn Ludwig (7) nicht zum Spiel geladen wurde. Auf Insta schreibt sie: "Der Grund, warum wir NICHT dabei sind, ist schlichtweg: Wir waren NICHT eingeladen oder wussten davon." Für sie ein unverständliches Vorgehen.

Zeitung statt live

Darum legte sie dem Kind eine Zeitung hin, in der er vom letzten Spiel des Papas zumindest lesen konnte. Weiter schreibt die 37-Jährige: "Ich bin eine Löwen-Mama und wenn meinem Sohn Unrecht getan wird oder er unfair behandelt wird, dann kämpfe ich für ihn."

Geklärt

Mittlerweile sei die Angelegenheit durch eine Entschuldigung von Mats geklärt. Doch der Grund, warum er seinen Sohn beim Spiel nicht dabei haben wollte, ist weiterhin unklar.