Ausgebuht! Cathy Hummels blamiert sich bei ihrem Ballermann-Debüt

Die Influencerin wagte sich zum ersten Mal auf die Ballermann-Bühne – und wurde prompt mit Buhrufen empfangen. Gemeinsam mit Reality-Star Calvin Kleinen erlebte sie im Bierkönig ein Debüt, das für Gesprächsstoff sorgt.

Premiere für Cathy Hummels auf der Ballermann-Bühne: Am Donnerstagabend trat die 37-jährige Moderatorin erstmals im Bierkönig auf Mallorca auf – und das nicht allein. Unterstützung bekam sie vom Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33), mit dem sie gemeinsam performte. Die Aktion war Teil ihrer neuen "taff"-Rubrik „Cathys erstes Mal“, in der sie sich an ungewohnte Herausforderungen wagt – diesmal: Ballermann-Feeling pur.

Bereits vor dem Auftritt zeigte sich Hummels auf Instagram euphorisch: „Mein erstes Mal am Ballermann!“ verkündete sie ihren Followern. Erste Eindrücke lieferte sie direkt nach der Show via Insta-Story – inklusive ehrlichem Fazit.

„Ich musste erst mal den Vibe spüren“

Auf den Videos ist zu sehen, wie Cathy Calvin Kleinen Backstage trifft, dann gemeinsam mit ihm auf der Bühne steht – und sogar singt. Der Abend sei, so ihre eigenen Worte, „wild“ gewesen. Kurz nach dem Auftritt resümierte sie: „Es war geil. Es war echt eine Erfahrung.“ Zwar habe sie anfangs mit einem defekten Mikro kämpfen müssen, doch als der Ton stand, sei sie mit Calvin „abgegangen“. Ihrem Kollegen dankte sie: „Danke, dass du mich mit auf die Bühne genommen hast!“

Das Publikum im Bierkönig zeigte sich allerdings geteilter Meinung: Während manche feierten, waren auf einem RTL-Video auch Buhrufe zu hören. Calvin Kleinen nahm es gelassen und verteidigte Hummels: „Man muss einfach riesengroße Straußeneier haben, um da raufzugehen. Cathy hat das super gemacht, finde ich.“





Facetime-Flirt vor dem Auftritt

Kennengelernt haben sich die beiden bei „Kampf der Realitystars“, wo Calvin als Kandidat und Cathy als Moderatorin aufeinandertrafen. Die Chemie stimmte offenbar, denn schon vor dem Auftritt promoteten sie ihren gemeinsamen Ballermann-Gig auf Social Media. In einem Instagram-Clip ist ein FaceTime-Call zwischen den beiden zu sehen. Als Cathy erzählt, noch nie am Ballermann gewesen zu sein, lädt Calvin sie spontan ein. Ihre Antwort: „Kann ich mit? Ich hab gedacht, wenn mich jemand entjungfern darf, dann du.“

Mit viel Selbstironie, Mut zur Selbstinszenierung – und einem Hauch Trash-TV – hat Cathy Hummels ihr „erstes Mal“ am Ballermann hinter sich gebracht. Ob es ein einmaliges Abenteuer bleibt oder Lust auf mehr macht, bleibt abzuwarten. Aufmerksamkeit hat sie jedenfalls sicher.