13.000-Euro-Rechnung: Cathy Hummels vor Gericht!

Die deutsche Influencerin und Moderatorin soll Rechnungen nicht bezahlt haben. Am Mittwoch musste sie sich vor dem Landesgericht in München verantworten.

Als Influencerin achtet Cathy Hummels (37) penibel auf ihr Äußeres und auch auf ein perfektes Interieur. Mit einem BVB-Logo und Rosenbildern sollte ihr Zuhause noch einmal ein bisschen aufgehübscht werden. Eben deshalb engagierte Hummels eine kostspielige Malerin. Diese soll sie jedoch nach verrichteter Arbeit einfach nicht bezahlt haben. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Cathy zahlte nicht

Die Malerin reichte Klage ein, der Fall landete nun vor dem Landesgericht München. Es geht immerhin um 13.000 Euro. Hummels soll am Mittwoch (11. Juni) mit leichter Verspätung in den Saal gekommen sein, ließ sich dabei auch nicht fotografieren. Die Klägerin war pünktlich mit ihrer Anwältin vor Gericht erschienen. Bei der Verhandlung ging es um Arbeiten aus dem Jahr 2023.





Man sei sich im Vorfeld bereits über die Kosten einig geworden - kommuniziert wurde über WhatsApp. Teil der Abmachung sei auch gewesen, dass Hummels Social-Media-Werbung für die Unternehmerin mache. Cathy sei jedoch nicht zufrieden gewesen mit der Arbeit der Malerin, daher engagierte sie eine andere Firma und ließ den Deal einfach platzen.

Nächster Prozesstag

"Seit 13 Jahren mache ich den Job. Ich bin Kirchenmalermeisterin. Wurde mit dem Bayerischen Staatspreis ausgezeichnet und wurde 'Miss Handwerk 2023'. Ich habe alles so gemacht, wie du es wolltest", sagte die Malerin vor Gericht zu Hummels. Die Leistungen seien vollbracht worden, also sie ein Geschäft zustande gekommen. Hummels sei daran interessiert sich zu einigen. Der Prozess werde am 9. Juli fortgesetzt.