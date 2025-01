Kitzbühel: Cathy Hummels auf Männerfang

Das Model will sich auch nach einem schönen Date noch nicht festlegen. Vor allem in Kitzbühel wird sie sich in Flirtlaune zeigen.

Immer wieder zeigt sich Cathy Hummels (36) in heißen Outfits. Auch im Schnee trägt sie manchmal nicht mehr als einen Bikini. Am Freitag will sie bei der legendären Weißwurstparty beim Stanglwirt auf Männerfang gehen. Diesmal allerdings im Dirndl. Auf Instagram erzählt die Ex-Frau von Matts Hummels, dass sie gerade viele Dates hat und sich alle Optionen offenhalten will.

Hummels: "Stehe nicht auf One-Night-Stands"

In einer Fragerunde beantwortet sie alles zum Thema Liebe. Die Fans wollen wissen, wie ihr Date war, für das sie vorher Hilfe bei der Auswahl ihres Outfits anforderte. "Es war echt richtig schön. Wir waren gemeinsam essen und haben uns supergut unterhalten. Und da bin ich auch ganz ehrlich: Ich stehe überhaupt nicht auf One-Night-Stands, für mich ist es wichtig, einen Mann kennenzulernen."





Der Unbekannte habe die Rechnung übernommen, was sich laut Cathy beim ersten Date auch so gehört. "Am Freitag geht es schon weiter. Da fahre ich nach Kitzbühel", so Cathy. Zur Weißwurst-Party. "Ich will mich gerade nicht festlegen. Ich finde Dating cool, dass man die Möglichkeit hat den Menschen kennenzulernen. Da schränke ich mich nicht ein."