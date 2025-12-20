Daniel Aminati will um Liebe krebskranker Frau kämpfen: „Für mich ist unsere Ehe noch nicht vorbei“

Nach sieben Jahren Beziehung ist die Ehe von TV-Moderator Daniel Aminati und seiner Frau Patrice zerbrochen. Während er auf Versöhnung hofft, beschreibt sie die Trennung als unausweichlich.

Alles, was Daniel Aminati derzeit bleibt, ist ein Ehering am Finger und die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback. „Ich liebe diese Frau. Und ich würde alles dafür tun, um sie wieder in meinem Leben zu haben“, sagt der 52-Jährige zur deutschen "Bild"-Zeitung. Es ist seine Sicht auf das Ehe-Aus – Patrice sieht die Situation anders.

© Daniel Aminati

Am Dienstagabend wurde bekannt, dass sich das Paar nach sieben Jahren Liebe getrennt hat. Patrice hatte die Beziehung bereits am 23. September beendet. „Es ging nicht anders“, erklärte sie. Sie sei sehr verliebt gewesen und habe alles gegeben. Gleichzeitig habe sie das Gefühl gehabt, ihre Aufgabe sei es gewesen, die perfekte Frau für ihren Mann zu sein.

Trennung kam überraschend

Für Daniel Aminati kam das Ehe-Aus nach eigenen Angaben „völlig überraschend“. In einem ausführlichen Gespräch schilderte er, es habe keinen Streit und keinen klaren Bruch gegeben. Vieles von dem, was er zunächst erzählte, relativierte er später wieder.

© Getty Images

Nach Informationen gibt es inzwischen auch unterschiedliche Darstellungen rund um den Unterhalt für die gemeinsame dreijährige Tochter. Patrice gibt an, monatlich 500 Euro zu erhalten, was durch Kontoauszüge belegt sei. Daniel erklärt hingegen, er zahle den Höchstsatz und spricht von rund 836 Euro pro Monat.

Er sprach öffentlich über ihren Krebs

Kritisch gesehen wird zudem, dass Daniel Aminati immer wieder öffentlich über die Krebserkrankung seiner Frau spricht. Dabei habe er seit der Trennung keinen aktuellen Einblick in ihren Gesundheitszustand. Er selbst sagt dazu: „Ich habe meine Frau während der ganzen Krebserkrankung begleitet. Das ist auch ein Teil meines Lebens.“

Patrice kämpft seit mehreren Jahren gegen schwarzen Hautkrebs und befindet sich weiterhin in palliativer Behandlung. Ihre Ärzte rieten ihr zuletzt ausdrücklich von einer Reise in die Karibik ab, wo Daniel für Dreharbeiten tätig war. Die räumliche Distanz verstärkte laut den Schilderungen die Entfremdung zwischen den beiden.

Rückkehr nach Österreich geplant

Daniel Aminati hielt sich zuletzt für das Reality-Format „Exatlon“ in der Dominikanischen Republik auf und verlängerte seinen Aufenthalt danach um einige Tage. Am zweiten Weihnachtsfeiertag will er zurückkehren, um seine Tochter zu sehen. Weihnachten sei für ihn kein leichtes Fest, sagt er, auch aufgrund persönlicher Erinnerungen.

Er bereitet derzeit ein Kinderzimmer vor, damit sich seine Tochter bei ihm wohlfühlt. An eine endgültige Trennung will er dennoch nicht glauben. „Natürlich kämpfe ich um meine Ehe. Patrice ist meine Traumfrau“, sagt er. Trotz allem betont er: „Ich trage Patrice in meinem Herzen. Sie ist eine fantastische Frau, die beste Mutter und mein bester Freund.“