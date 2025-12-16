Alles zu oe24VIP
Daniel und Patrice Aminati
© Getty Images

Traurige Nachricht

Ehe-Aus bei Patrice Aminati: Während Krebstherapie

16.12.25, 18:05
Teilen

Patrice Aminati, Influencerin, Modedesignerin und Musikerin, trifft eine Entscheidung, die ihr Leben verändert. Nach einer schweren Zeit, geprägt von ihrer Hautkrebs-Diagnose, ist die Ehe mit TV-Moderator Daniel Aminati gescheitert. 

Gegenüber der deutschen Bild erklärte sie ihr Ehe-Aus: „Ja, es stimmt. Ich habe mich am 23. September von Daniel getrennt. Es ging nicht anders.“  

"War wahnsinnig verliebt 

Weiter sagte sie: „Ich war wahnsinnig verliebt. Ich habe alles gegeben. Ich dachte, mein Beruf müsse sein, die perfekte Frau für Daniel zu sein.“ Amnatis Mann an ihrer Seite war lange Zeit TV-Moderator Daniel Aminati („taff“). 

Eine kleine Tochter

Das Traumpaar war über drei Jahre verheiratet und blickt auf eine mehr als siebenjährige Beziehung zurück. Zusammen haben die beiden eine kleine Tochter, Charly Malika, die 2022 zur Welt kam. 

"Uns als Liebespaar verloren"

Über ihre gescheiterte Ehe sagte Patrice: „Daniel und ich haben uns als Liebespaar verloren. Wir sind bereits vor der Erkrankung am Alltag gescheitert – nicht nur an der Erkrankung. Unterschiedliche Wurzeln und Werte konnten durch die Liebe nicht gekittet werden.“ 

Aktuell kämpft Patrice Aminati gegen ihre Hautkrebs-Erkrankung.

