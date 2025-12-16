„Viel Herzblut!“ Lienhard bringt Udo Jürgens zurück in die Stadthalle

Am 26. Februar 2026 kehrt Udo Jürgens in die Wiener Stadthalle zurück. Wegbegleiter Pepe Lienhard liefert die virtuelle Konzert-Show „Da Capo“ ein „berührendes“ Tribute. Mit Ticket24 sind Sie zum Bestpreis dabei.

„Die Stadthalle war für Udo immer ein sehr emotionaler Ort. Er gab Tausende von Konzerten. Doch in Wien fühlte er sich stets besonders wohl. Dort wollte er besonders erfolgreich sein.“ Pepe Lienhard, langjähriger Bandleiter, Wegbegleiter und Freund lässt am 20.Februar den großen Udo Jürgens wieder in der Wiener Stadthalle auferstehen. Mit der virtuellen Konzert-Show „Da Capo“ liefert er ein „berührendes“ Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie.

„Udo ist tatsächlich zurück. Er kommt von der großen LED-Wand, wie schon bei früheren Konzerten und wir begleiten ihn live mit fast derselben Band wie damals,“ erklärt Lienhard im oe24-Interview das ebenso emotionale wie stimmige Tribute rund um ewige Hymnen wie „Mit 66 Jahren“, „Ich war noch niemals in New York“ oder „Griechischer Wein": „Wir wollen Udos Vermächtnis gerecht werden. Es ist alles qualitativ hochwertig und schön. Selbst die größten Kritiker sind begeistert. Denn es steckt viel Herzblut dahinter."

Pepe Lienhard mit seinem Freund Udo (o.) und mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz (u.)

Die Show beruht zum Gros auf Konzert-Aufnahmen aus den Jahren 2012 und 2014. Doch für die ESC-Hymne „Merci Cheri“ greift Pepe Lienhard nun sogar auf ein besonders historisches Filmdokument zurück. „Wir zeigen die Original TV-Aufnahmen von seinem legendären Song Contest Sieg in Luxemburg.“

Dazu wird die Show für die Fans sogar noch besser als Udos letzte Tournee 2014. „Viele der ganz großen Hits, die damals ja „nur“ in Medleys gespielt wurden ertönen nun in voller Länge.“ Auch das berühmte Bademantel-Finale rund um „17 Jahr, blondes Haar“, „Vielen Dank für die Blumen“ oder „Liebe ohne Leiden“.