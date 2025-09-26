„Da Capo'' für Udo Jürgens zum Bestpreis auf Ticket24.at

Bestpreis-Aktion zum Geburtstag von Udo Jürgens! Auf Ticket24.at. erhalten Sie Ihre Karten für die virtuelle Konzert-Show Da Capo , die am 20. Februar in der Stadthalle stoppt, jetzt um 20 Euro ermäßigt

Am Dienstag feiert der unsterbliche Udo Jürgens († 2014) seinen 91. Geburtstag. Das Geschenk kommt von oe24! Auf Ticket24.at erhalten Sie jetzt die begehrten Karten für das bahnbrechende Konzert-Event „Da Capo Udo Jürgens“ am 20. Februar 2026 in der Wiener Stadthalle zum Bestpreis. Mit einer Ermäßigung von satten 20 Euro!

© Marc Vorwerk

© Marc Vorwerk



„Da Capo Udo Jürgens“ liefert ein Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie: Dafür werden die Ton- und Bildaufnahmen sowie ein Teil der Klavierspuren der letzten Tournee „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum digitalen Konzert-Spektakel verwandelt. Auch beim 2024 veröffentlichten Comeback-Hit „Als ich fortging“ und dem traditionellen „Bademantel-Finale“.

© Dominik Beckmann

© Marc Vorwerk

„Es gibt keine Playbacks, wir spielen live mit der gleichen Besetzung wie auf den Tourneen zu Udos Lebzeiten, mit Streichern, Chor und der großen Band,“ erklärt Udos langjähriger Bandleader und Freund Pepe Lienhard das virtuelle Sensations-Konzert. Udo, der zu Lebzeiten gleich 33 Mal die Stadthalle füllte, stimmt dabei über 105 Millionen-fach verkaufte Klassiker wie „Griechischer Wein“, „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“ als Videozuspielung an. Dazu spielt ein großes Orchester unter der Leitung seines langjährigen Begleiters Pepe Lienhard auf. Gänsehaut-Alarm!