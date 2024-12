× „Da Capo“: Wien-Zugabe für virtuelles Udo Jürgens Konzert

Am 26. Februar 2026 kehrt Udo Jürgens in die Wiener Stadthalle zurück. Zugabe für das sensationelle virtuelle Konzert „Da Capo“. Ab Freitag gibt’s die Tickets.

Im November sorgte der unsterbliche Udo Jürgens einmal mehr in der Stadthalle für Gänsehaut. Standing Ovation für die virtuelle Konzert-Show „Da Capo“. Jetzt gibt’s die Zugabe: Am 26. Februar 2026 stimmt Udo wieder über 105 Millionen-fach verkaufte Klassiker wie „Griechischer Wein“ , „Mit 66 Jahren“ oder „Ich war noch niemals in New York“ als Videozuspielung an. Dazu spielt ein großes Orchester unter der Leitung seines langjährigen Begleiters Pepe Lienhard auf. „ Es gibt keine Playbacks, wir spielen live mit der gleichen Besetzung wie auf den Tourneen zu Udos Lebzeiten, mit Streichern, Chor und der großen Band.“ Die Karten für das virtuelle Udo-Jürgens-Konzert gibt’s ab Freitag bei oeticket und ticket24.at

„Da Capo Udo Jürgens“ liefert ein Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie: Dafür werden die Ton- und Bild- Aufnahmen der letzten Tournee „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum digitalen Konzert-Spektakel verwandelt. Auch beim jüngst veröffentlichten Comeback-Hit „„Als ich fortging“

„Wir möchten den Fans aus diesem Anlass noch einmal die Möglichkeit geben, das Gefühl und die Emotion eines Konzertes zu erleben, auch wenn der Protagonist nicht mehr unter uns weilt. Es ist an der Zeit, Udos musikalisches Erbe, aber auch seine einzigartige Karriere, respektvoll zu würdigen“ erklärt Tour-Veranstalter Dieter Semmelmann die Konzertserie, die am 26. Februar 2026 wieder in der Wiener Stadthalle stoppt.