× „Da Capo“: Udo Jürgens feiert sensationelle Konzert-Auferstehung

Knapp vor dem 10. Todestag kehrt Udo Jürgens jetzt wieder auf die Bühne zurück. Am Samstag sorgte die Premiere der virtuellen Konzert-Show „Da Capo Udo Jürgens“, in Berlin für Gänsehaut. Am 26. 11. folgt das Wien -Konzert. Mit Ticket24 sind Sie zum Bestpreis dabei.

Am 21. Dezember 2014 verstarb Udo Jürgens († 80) bei einem Spaziergang am Züricher See. Jetzt feiert er seine "Auferstehung". Am Samstag ging in Berlin vor 5.000 Fans die Premiere der virtuellen Konzert-Show „Da Capo Udo Jürgens“, die oe24 am 26. November auch in die Wiener Stadthalle holt, über die Bühne.

Udo Jürgens: So dramatisch waren die Stunden vor seinem Tod

Ein Multimedia-Erlebnis mit Gänsehaut-Garantie: Die Gesangs- und zum Teil auch die Klavierspuren seiner letzten Konzerte wurden dafür digital bearbeitet. Dazu spielt ein großes Orchester unter der Leitung seines langjährigen Begleiters Pepe Lienhard auf und Udo singt dazu als Videozuspielung. Alle Hits - von „Griechischer Wein“ über „Tausend Jahre sind ein Tag“ bis zum erst jüngst veröffentlichten neuen Song „Als ich fortging“.

Dass die Illusion der neuen Konzert-Show "Da Capo: Udo Jürgens" gelingt, ist vor allem Pepe Lienhard und seinem sensationellen Orchester zu verdanken, die den Live-Charakter unterstreichen.

Weniger gelungen ist es hingegen, wenn Karim Khawatmi, ehemaliger Hauptdarsteller des Musicals „Ich war noch niemals in New York“, Udos-Hits performt. Besser macht es Dorothea Lorene, die mit Jürgens immer wieder auf Tour ging, und „Ich war noch niemals in New York“ auch den Frank-Sinatra-Klassiker „New York, New York“ beimischt. Zum „Bademantel-Finale“ der emotionalen musikalischen Zeitreise gibt’s die ganz großen Hits. Von „Aber bitte mit Sahne“ bis „Mit 66 Jahren“.