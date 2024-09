Udo-Jürgens-Kinder: "Papas Tod war brutal. Wie eine Art Amputation!"

Vor knapp 10 Jahren verstarb Udo Jürgens. Jetzt, pünktlich zum 90.Geburtstag (Montag) stürmt er wieder die Charts. Auf oe24 erinnern sich seine Kinder, Jenny und John, an ihren "albernen" Vater und den Todestag.

Mit „Als ich fortging“ liefern sie nun einen bislang unveröffentlichten Song ihres Vaters.

Jenny Jürgens: Im Archiv wurde ein Song gefunden der Anfang der 80er Jahre als Demoband eingesungen wurde. Der hat damals thematisch nicht auf das Album „Treibjagd“ (1985) gepasst. Und es ist unser Glück, dass der Archivar den gefunden hat. Das war ein großer emotionaler Moment.

Schon weit über eine 350.000 Aufrufe. Wahnsinn. Die Fans schreiben uns, wie ergriffen sie sind. Von „Ich weine“ bis „Gänsehaut“. Und uns erging es beim ersten Hören ähnlich: Da wussten wir: das berührt zutiefst und deshalb mussten wir aus diesem Song etwas machen.Man kann sich natürlich auch den Titel „Als ich fortging“ nicht ausdenken. Diese ganze Kombination. Jetzt zu diesem Zeitpunkt: der 90. Geburtstag und der 10. Todestag. Es ist für uns als Familie das große Jubiläumsjahr und deshalb heben wir jetzt unseren Vater nochmal so richtig ins Rampenlicht.





Bereitet es Schmerz oder Freude nun wieder ständig über ihren Vater zu sprechen? Oder ist es gar eine Therapie?

John: Das bereitet einfach nur Freude! Und wir sind uns sicher, dass es dem Papa gefallen würde, dass wir uns um die Musikveröffentlichungen kümmern. Wir stellen uns oft die Frage: „Wie würde er damit umgehen?“

Jenny: Was man natürlich fühlt, ist eine große Verantwortung! Nur weil wir eine Familie sind, heißt das ja nicht, dass wir auch nur ansatzweise lapidar an etwas rangehen. Sondern immer mit höchstem Respekt. Immer mit einer großen Verantwortung.



Das klingt nach einem Full-Time-Job.

Jenny: Ja im Moment würde ich das auch als Full-Time-Job sehen. Natürlich auch, weil das heuer ja das Jubiläumsjahr ist. Das wird sicher nächstes Jahr dann ruhiger werden. Aber jetzt im Moment ist das ein toller Full-Time-Job, in den wir in den letzten Jahren hineingewachsen sind. Und ich glaube da sind John und ich ein sehr gutes Team.

Wir haben damit eine Auswahl aus über 500 veröffentlichten Singles getroffen. Und den Titel an seine großen Tourneen „Udo 70“ oder „Udo 80“ angelehnt und 90 Singles ausgewählt. Da geht es aber nicht um unsere Lieblingslieder, sondern darum sein großes musikalisches Schaffen der letzten 60 Jahre aufzuzeigen.



Worüber würde Udo heute singen?

Jenny: Udo ist immer ein Mensch gewesen, der den Finger in die Wunden gelegt hat. Durchaus zart. Er hat das nie mit der Brechstange gemacht und, mit einer durchaus kultivierten Sprache. Und damit hat er die Leute erreicht. Er hat sich niemals gescheut zu sagen, was er denkt. Wenn er jetzt noch unter uns wäre, hätte er ordentlich Stoff: Die Welt ist ja nicht besser geworden. Und sie wird auch nicht besser.



Von Rechtsruck bis zu Trump.

Jenny: Das wäre ein großes Problem für ihn gewesen. Mein Vater war gegen diese Dinge. Er war gegen Rassismus. Er war für eine hohe Form von Toleranz.

John: Und für Vielfalt, Inklusion, Akzeptanz und Respekt - ohne all das kommen wir in dieser Welt nicht aus. Er hätte in Interviews klare Worte dazu gefunden, ebenso in seinen Liedern und Texten, so wie er es immer getan hat. Wir sind stolz darauf, dass Papa immer den Mut hatte, seine Meinung zu sagen. Und die Menschen rechnen ihm heute noch an, dass er seine Stimme erhoben und sich für diese Themen stark gemacht hat.

Jenny: Ein Song wie „Geht hin und vermehret Euch“. Da war ich 15 und konnte in der Schule damit richtig abgeben! Das war nicht der Schlagerstar. Sondern ich habe gesagt „Guck Mal, mein Vater hat einen Song geschrieben, der auf dem Index steht!“ Das fand ich einfach mega.

Das wäre ja Jammern auf hohem Niveau. Wir sind in diese Situation hineingeboren worden und so aufgewachsen. Es ist wie in allen anderen Familien auch: Es gibt Momente, wo es schwieriger ist und dann auch wieder positive Momente.Wenn dein Vater jetzt ein berühmter Rechtsanwalt ist und alle kennen ihn in der Stadt dann ist es als Kind auch schwer seinen Weg zu finden.Es ist im „Kleinen“ wie im „Großen“ so. Es kommt auf die Lebensumstände an, in der sich ein Kind befindet.

Hatten sie das Gefühl, dass ihr Vater in ihrer Kindheit zu selten da war?

Jenny: Wenn man das nicht anders kennt… Schwieriger ist es, wenn ein Vater präsent ist und dann von einem Moment auf den anderen nicht mehr da ist, dann gibt es einen Entzug. Aber wir haben das nie anders kennengelernt. Wir haben mit unserer Mutter gelebt. Es gab Kindermädchen. Und wenn mein Vater da war dann gab es richtige Quality Time. Wir haben ja auch sehr viel Zeit miteinander verbracht. Natürlich: bei den großen Tourneen war er manchmal 10 Monate lang weg. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mir die Augen ausgeheult hätte: Wo ist denn der Papa?

John: Wir hatten eine unbeschwerte, glückliche Kindheit! Wir durften in Kitzbühel aufwachsen. Mit den Wäldern um uns herum. Im Winter Skifahren. Im Sommer Baumhäuser gebaut. Jenny ist Haflinger geritten beim Nachbarbauern. Wir haben ein tolles Leben gehabt. Wir sind sehr dankbar.

Jenny: Unsere Mutter hat uns natürlich eine starke Konstante reingebracht. Mit einem sehr regelmäßigen Lebensablauf. Was Kinder auch brauchen. Ich kann mich nur an eine glückliche Kindheit erinnern. Und der Papa war immer das Zuckerstück oben drauf: Papa kommt. Da gibt’s Geschenke.

Er hat sie verwöhnt?

Jenny: Ja natürlich. Er hat immer was mitgebracht. Und wenn er da war dann war es auch lustig. Er war ja sehr albern. Und konnte wirklich sehr lustig sein. Das war einfach schön!



Erinnern sie sich noch an die letzte Begegnung mit ihrem Vater?

John: Meine letzte Begegnung war bei einem seiner letzten Konzerte der Tournee. Und dann hatte ich zwei Tage vor seinem Tod noch ein Telefonat. Er hat mich zurückgerufen und sich entschuldigt bei mir, weil ich ihn am Tag zuvor angerufen hatte und er, wegen einem Meeting, kurz angebunden war. Und das fand er immer ganz schrecklich. Deshalb hat er am nächsten Tag angerufen und gesagt. „Es tut mir so leid. Ich musste dich gestern kurz halten“ – Ich sag: „Papa kein Problem.“ Wir sind da immer entspannt damit umgegangen. Danach haben wir uns ein bisschen unterhalten. Es war ein Freitag.

Ich war „auf Arbeit“ und habe den Anruf bekommen: „Papa liegt auf der Straße. Ohne Puls. Ohne Atmung.“ Und diese Nachricht hat sich viertelstündlich nicht verbessert. Ich bin sofort ins Auto und Richtung Zürich gerast. Aber es kam dann noch während der Fahrt die Nachricht, dass er verstorben ist.

Jenny: Das war schon brutal. John hat mich dann genommen und nur gesagt: „Du musst jetzt sehr, sehr stark sein:“ Und dann haben wir uns natürlich auch von unserem toten Vater verabschiedet. Und das ist schon brachial. Aber das erleben viele Menschen. Bei uns war es eben ein sehr berühmter Mann und wir mussten die Trauer auch mit sehr vielen Menschen teilen. Und mit der Öffentlichkeit. Aber diesen Schmerz, der ja wie immer wie eine Art Amputation bleibt, erleben alle Menschen.

Und der Schmerz kommt ja auch immer wieder. Meist ohne Vorwarnung.

Jenny: Unabhängig vom Datum. Der kommt plötzlich.

John: Wer jetzt glaubt, dass in dem Moment Zuspruch und Nachrichten einem Betroffenen stören oder nerven könnten, der liegt falsch. Was wir an Nachrichten bekommen haben, an Kommentaren! Auch von den Fans über Social Media – man kann es nicht beschreiben was da los war. Diese Anteilnahme – das hat einem ein Stück weit geholfen. Natürlich konnte man es nicht ungeschehen machen, aber es war sehr tröstlich. Man war in der Trauer vereint. Vieles nehmen wir stellvertretend für unseren Vater entgegen, gerade wenn wir Menschen treffen. Die können dem Papa ja nicht mehr die Hand schütteln. Aber mir oder Jenny. Und das ist immer wieder sehr berührend für uns.

Wir sind ja verstreut und feiern nicht zusammen. Aber wir schreiben uns, verschicken auch lustige Fotos und sind uns dadurch mit dem Papa ganz eng verbunden. Der Geburtstag und der Todestag sind natürlich schon Mal ganz besondere Tage. Aber ich bin auch mal an ganz anderen Tagen traurig, denn die Trauer richtet sich ja nicht nach einem Datum. Sie kommt ja ganz unbewusst!Ich gehe mit meiner Familie gerne in die Lokale, in die Papa gerne gegangen ist. Und deshalb werde ich mit meiner Frau und den Kinder in München in eines seiner Lieblingslokale gehen. Ich möchte mich schon im Voraus dafür entschuldigen, dass wir nicht auf alle Nachrichten eingehen können, die uns die Menschen schreiben, aber sie kommen an: Wir spüren das. Und wir lesen das. Und wir sehen das.

Freut es, dass Udo Jürgens auch 10 Jahre nach dem Tod die Menschen noch so bewegt?

Jenny: Das ist alleine seine Strahlkraft, die bis heute über alles reicht und hat weniger mit uns zu tun. Wir müssen ja nichts präsentieren, was wir nicht toll finden. Wir lieben seine Musik und stehen auch hundertprozentig dahinter. Und deshalb ist das für uns auch so eine extrem hohe Leidenschaft.

Wir freuen uns schon auf diese Tour! Für uns war ganz wichtig, dass sein Bandleader Pepe Lienhard dabei ist. Er war ja 40 Jahre mit Papa unterwegs und sie waren auch privat sehr enge Freunde. Das ist für uns ein Indikator, dass wir dem hundertprozentig vertrauen können. Pepe und sein Orchester werden den neuen Song „Als ich fortging“ auch live im Konzert spielen.Er arbeitet im Grunde wie wir. Er macht sich auch sehr viele Gedanken darüber, „Wie würde Udo das finden?“ und das gibt uns das Vertrauen, dass das was er macht gut wird. Papa wird von der Leinwand kommen. Mit einer Tonspur. Mit dem Klavier und der Stimme. Das ist das Einzige, das vom Band kommt: die Band spielt live dazu. Es gibt keine Avatare und auch kein Double.Das mit den Doubles ist ja auch immer so eine Sache. Man freut sich natürlich auf der einen Seite, dass es Menschen gibt, die seine Musik weitertragen, aber für mich persönlich ist es immer schwierig, einem Double zuzusehen, das die Lieder meines Vaters singt.Ja da sind wir involviert. Als Gäste. Das wird großartigDas ist ein wichtiges Jahr. Ein Jubiläumsjahr. In dem wir ihn ehren wollen. Und hochhalten wollen und die Fans noch einmal mitnehmen wollen.

Trotzdem hört man immer wieder von Rechtsstreitigkeiten

John: Das ist natürlich etwas das von den Medien immer wieder gerne aufgegriffen wird. Und auch gerne befeuert wird. Aber wir nehmen gerne das Feuer wieder raus, weil es nichts gibt, was wir öffentlich besprechen wollen.

Jenny: Es gibt immer wieder Themen, die intern zu besprechen sind. Aber das ist weniger dramatisch als man es meint und das besprechen wir auch nicht öffentlich.

John: Man klärt es einfach intern. Etwas, an das sich auch so mancher Fußballklub halten sollten (lacht).

Es würde mich überraschen. Natürlich gibt es noch mehr im Archiv, aber es hat einen Grund gehabt, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Er hat weit über 1000 Lieder geschrieben, dass da nicht jeder Song ein “Ich war noch niemals in New York“ sein kann ist auch klar. Bei „Als ich fortging“. war das anders. Wir wussten, da spürt man was! Bei den anderen Songs fehlt dieses Gefühl. Und deshalb darf man damit nichts machen. Das ist ganz, ganz wichtig.Es geht um Qualität nicht Quantität. So wie Papa das immer gelebt hat.

Hat sie diese Arbeit rund um Udos Nachlass als Geschwister mehr zusammengeschweißt?

John: Wir waren eigentlich immer eng.

Jenny: Wir waren immer sehr eng und haben uns immer sehr geliebt aber diese gemeinsame Arbeit hat uns auf eine andere Weise noch näher zusammengebracht. Wir haben nun noch mehr Kontakt durch den Papa.

Sorgt das nun für sie auch für ein anderes Bild von ihrem Vater?Jenny: Ja für mich schon noch mal. Weil man sich ja zu Lebzeiten nicht ganz so intensiv mit dem musikalischen Werk beschäftigt hat. Natürlich kannten wir alle seine Lieder, aber jetzt taucht man so richtig ein. Weil man diese Verantwortung spürt das jetzt auch weiter zu tragen. Jetzt liegt es irgendwie an uns. Da hat sich schon das Verständnis für den Künstler verändert. Warum war der Papa so wie er war? Wie entsteht so ein großes Werk? Das entsteht nicht, wenn man neun Monate zu Hause sitzt und den Kindern die Windeln wechselt. Das hat man vielleicht damals manchmal nicht so verstanden, aber heute versteht man das. Und hat großen Respekt davor.