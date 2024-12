"Udo Jürgens Forever": Mega-Show zum 10. Todestag & emotionaler Auftritt seiner Familie

Viele Stars und Wegbegleiter gedenken einem ganz großen in dieser Show.

Namhafte Stars der Musikszene erinnern in der Show „Udo Jürgens Forever“, moderiert von Michelle Hunziker und Sasha, an den großen Entertainer, der am 21.12.2014 mit 80 Jahren verstarb.

Stars sind dabei

In „Udo Jürgens Forever – Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ erweisen zahlreiche Stars der Musikszene der Sänger-Legende mit ihren Auftritten die Ehre: die norwegische Sängerin, Entertainerin und Schauspielerin Wencke Myhre, Musiker, Sänger und Moderator Götz Alsmann, Moderatorin und Model Aurora Ramazotti, Schlagerikone und Produzent Thomas Anders, Chanson-Sängerin Annett Louisan, Sängerin Vanessa Mai, Schlagersänger-Urgestein Howard Carpendale und der österreichische Sänger und ESC-Gewinner Conchita Wurst alias Tom Neuwirth.

© ORF/BR/Kevsan Gündüz ×

Verbindung zu ihm

Diese und weitere Stars interpretieren die größten Hits von Udo Jürgens und erzählen von ihrer teilweise sogar persönlichen Verbindung zu ihm. Mit dem Original-Orchester von Udo Jürgens unter der Leitung seines langjährigen Bandleaders Pepe Lienhard und in Anwesenheit von Udo Jürgens’ Kindern Jenny und John präsentiert die ARD in Zusammenarbeit mit dem österreichischen ORF und dem Schweizer SRF diese einzigartige, emotionale Tribute-Show.

Der Auftritt seiner Familie - Tochter Jenny, John und dessen Kinder Dennis und Jasmin Jürgens sorgen mit ihren Worten für besondere Gänsehautmomente!

„Udo Jürgens Forever – Die Show zu seinem 90. Geburtstag“ ist am 23.12. um 20:15 auf ORF 2 zu sehen.