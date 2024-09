× Udo-Jürgens-Kinder: „So feiern wir heute Papas 90er!“

Im großen und ganz persönlichen oe24.TV-Interview verraten die Jenny und John Jürgens, die Kinder von Udo Jürgens, wie sie heute den 90. Geburtstag der unsterblichen Legende zelebrieren.

„Die Traurigkeit über den Verlust lässt sich nicht an ein gewisses Datum festlegen. Die kommt ganz unbewusst und zu keiner festen Zeit um die Ecke. Doch der Todestag und der Geburtstag sind natürlich schon Mal ganz besondere Tage.“ Heute, Montag, ist für Jenny Jürgens wieder einer dieser ganz besonderen Tage: Ihr Vater, der unsterbliche Udo Jürgens würde ja heute seinen 90er feiern.

Klar, dass Jenny und auch ihr Bruder John den Papa heute ganz tief im Herzen tragen. „Die Trauer hat sich aber nach zehn Jahren verändert. Wir sind jetzt nicht ständig todtraurig über seinen Verlust und das würde er auch nicht wollen,“ so John.

Nach der Promo-Tour zum bislang unveröffentlichten Hit „Als ich fortging“ und der brandneuen Best-Of-CD „Udo 90“, die Jenny und John Jürgens unlängst auch nach Wien führte, lassen sie ihren Papa heute ganz ohne TV-Kameras hochleben. „Wir sind ja verstreut und feiern nicht zusammen. Aber wir schreiben uns, verschicken auch lustige Fotos und sind uns dadurch mit dem Papa ganz eng verbunden,“ erklärt Jenny auf oe24.TV ihr Geburtstags-Ritual für den Papa.

„Ich gehe mit meiner Familie gerne in die Lokale, in die Papa gerne gegangen ist. Und deshalb werde ich mit meiner Frau und den Kindern in München in eines seiner Lieblingslokale gehen.“ Dafür hat er das Nobel-Lokal „Käfer“ ausgesucht. Wird dabei aber nicht alle Messages zum 90er seines Papas beantworten können. „Ich möchte mich schon im Voraus dafür entschuldigen, dass wir nicht auf alle Nachrichten eingehen können, die uns die Menschen schreiben, aber sie kommen an: Wir spüren das. Und wir lesen das. Und wir sehen das!“