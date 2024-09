× Udo Jürgens: Neuer Song als Abschiedsgruß zum 90er

Vor 10 Jahren verstarb Udo Jürgens. Jetzt gibt’s einen neuen Hit! „Als ich fortging“ wurde von seinen Kindern im Archiv gefunden und wird am 26.November auch bei der von oe24 präsentierten virtuellen Konzert-Show "„Da Capo"“ in der Stadthalle angestimmt.

„Ich hab noch was vergessen hier bei dir. Etwas blieb zurück hinter dieser Tür.

Ich hab beim Gehen ganz vergessen, dass mir das Wichtigste fehlt.“ Sentimentale Töne im neuen Hit von Udo Jürgens. 1985 nahm er die tragende Piano-Ballade „Als ich fortging“ für sein Album "Treibjagd" auf. Doch der Song passte nicht mehr in das Konzept des Albums, wurde zur Seite gelegt – und vergessen. Jetzt haben ihn seine Kinder Jenny und John Jürgens im Archiv wiederentdeckt und sich dazu entschieden, das Lied zu veröffentlichen. Seit Freitag gibt es die Single, die in den heimischen iTunes-Charts schon Richtung Top 10 stürmt. Ab 27. September gibt’s „Als ich fortging“ auch auf der neuen Best-Of-CD „Udo 90“. Mit der man sowohl an den 90. Geburtstag (30. September) als auch den 10. Todestag (21. Dezember) erinnert.

© sony music ×

So klingt der neue Udo Hit:

„Es ist wirklich ein Geschenk, dass man darauf gestoßen ist. Wir waren innerlich immer auf der Suche und haben gehofft, noch etwas zu finden, was Udo geschrieben hat,“ schwärmt Jenny Jürgens über das bisher unentdeckte Juwel. Und weiter: „Das Lied ist großartig und erzählt eine schöne Geschichte voller großer Gefühle. Und andererseits assoziiert man den Titel ‘Als ich fortging’ eben auch mit seinem Abschied, seinem Tod.“

© zeidler ×

Auch John Jürgens kommt dabei ins Schwärmen: „Das ist ein einfach unbeschreiblicher Song. Es war ihm wichtig, dass seine Botschaft in den Liedern verstanden wird.“

© Semmel-Concerts ×

Am 26. November ertönt der neue Udo-Hit dann erstmals auch in der Wiener Stadthalle. Bei der von oe24 präsentierten virtuellen Konzert-Show „Da Capo Udo Jürgens“. Eine Multimedia-Show mit großem Orchester unter der Leitung des langjährigen Wegbegleiters Pepe Lienhard mit allen Hits – von „Griechischer Wein“ bis „Ich war noch niemals in New York“ und Udo als Video-Zuspielung. Dafür werden die Ton- und Bild-Bildaufnahmen Aufnahmen der letzten Tournee „Mitten im Leben“ mittels modernster Technik zum digitalen Konzert-Spektakel verwandelt.

© zeidler ×

© zeidler ×

Pepe Lienhard bringt Udo Show "Da Capo" nach Wien

© Zeidler ×

"Wir befürworten das Projekt aber, da die Produktion die Original-Videoaufnahmen unseres Vaters verwendet und das Orchester Pepe Lienhard live auftreten wird. Pepe hat 37 Jahre mit Udo gemeinsam auf der Bühne gestanden. Er würde nie etwas machen, dass gegen den Strich von Udo läuft" geben auch Jenny undJohn dafür den Segen.