Sorge um schwedische Königin Silvia: Termine abgesagt!

Nach intensiven Reisen durch Nord- und Südamerika sowie Europa muss sich Königin Silvia aktuell aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. Die Sorge um die 81-jährige schwedische Königin nimmt zu - momentan werden alle ihre Termine abgesagt.

Im September 2025 besuchte das Königspaar New York, im Oktober folgte eine längere Reise durch Brasilien, im November stand ein Staatsbesuch in Kanada auf dem Programm. Erst vor rund einer Woche wurde Silvia zudem in Berlin mit dem Sonderpreis des Deutschen Mittelstandspreises geehrt. Wieder zurück in Schweden scheint der Reisestress seine Wirkung zu zeigen: Seit dem 1. Dezember fällt die Königin krankheitsbedingt aus.

© Getty Images

Dritte Terminabsage in Folge

Seit 1976 ist Silvia Mitglied im Verein „Tyska Damklubben“, der rund 100 deutschsprachige Mitglieder zählt. Für den 1. Dezember 2025 war ihre Teilnahme an der jährlichen Adventsfeier eingeplant – doch der Termin verschwand am selben Tag aus dem Kalender. Kurzfristig übernahm Prinzessin Victoria die Vertretung.

Auch zur Vorstandssitzung der „World Childhood Foundation“ am 2. Dezember erschien Silvia nicht. Eine Erklärung folgte erst später am Tag: Gegenüber dem Portal „Dana Press“ teilte der Hof per E-Mail mit: „Die Königin ist erkältet und wird an den für heute geplanten Terminen nicht teilnehmen.“ Prinzessin Madeleine nahm stattdessen allein an der Sitzung teil.

© APA

Teilnahme an Nobelverleihung ungewiss

Mit dem Jahresende reduziert sich der Termindruck der schwedischen Königsfamilie. Dennoch stehen im Dezember drei bedeutende Ereignisse bevor: Silvias Geburtstag am 23. Dezember, das Weihnachtsfest – und die Nobelpreisverleihung am 10. Dezember samt Gala-Dinner.

Wie lange die Königin krankgeschrieben bleibt, ist derzeit offen. Wir wünschen der Königin jedenfalls Gute Besserung und hoffen auf ihren baldigen Auftritt.