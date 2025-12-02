König Charles greift durch: Andrews Name "soll ausgelöscht werden"

Hier wird reiner Tisch gemacht, nachdem Andrew zu sehr verstrickt ist in die Epstein-Causa.

Deutlicher geht es kaum: König Charles hat seinem Bruder, dem ehemaligen Prinz Andrew, offiziell die verbleibenden königlichen Ehrenabzeichen aberkannt.

Anordnung

Am 1. Dezember veröffentlichte The Gazette einen Eintrag, aus dem hervorgeht, dass der König angeordnet hat, den Namen von Andrew Mountbatten-Windsor aus den Registern des Hosenbandordens und des Königlich-Viktorianischen Ordens zu streichen.

The Gazette ist das offizielle öffentliche Register des Vereinigten Königreichs, und eine Anmerkung am Ende in Klammern präzisierte, dass der Eintrag „auf den 30. Oktober 2025 datiert werden soll”. Der 30. Oktober war das Datum, an dem der Buckingham-Palast bekannt gab, dass König Charles das Verfahren zur Aberkennung der Titel und Ehren des ehemaligen Prinzen Andrew eingeleitet hatte.

Die Mitteilung wurde von der Central Chancery of the Orders of Knighthood, die für die Verwaltung staatlicher Ehrentitel im Vereinigten Königreich zuständig ist, über den St. James’s Palace in London veröffentlicht.

Ehrentitel

The Gazette bezog sich auf Andrew mit seinem vollständigen Namen, da der Palast zuvor klargestellt hatte, dass er nach dem Verlust seines Prinzentitels Andrew Mountbatten-Windsor heißen wird. Seine früheren Ränge als Knight Companion of the Order of the Garter und Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order waren Ehrentitel, die ihm von seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth, verliehen worden waren.

Ältester und höchster Ritterorden

Der Hosenbandorden ist der älteste und höchste Ritterorden Großbritanniens, während der Königlich-Viktorianische Orden in Anerkennung außergewöhnlicher Verdienste um den Souverän und die königliche Familie im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth verliehen wird. Die Mitgliedschaft in beiden Orden ist prestigeträchtig und exklusiv.