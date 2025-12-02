Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz ImmoVorschau 2026
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Royals
Charles Andrew
© Getty Images

Beschluss

König Charles greift durch: Andrews Name "soll ausgelöscht werden"

02.12.25, 13:43
Teilen

Hier wird reiner Tisch gemacht, nachdem Andrew zu sehr verstrickt ist in die Epstein-Causa.

Deutlicher geht es kaum: König Charles hat seinem Bruder, dem ehemaligen Prinz Andrew, offiziell die verbleibenden königlichen Ehrenabzeichen aberkannt.

Mehr zum Thema

Anordnung

Am 1. Dezember veröffentlichte The Gazette einen Eintrag, aus dem hervorgeht, dass  der König angeordnet  hat, den Namen von Andrew Mountbatten-Windsor aus den Registern des Hosenbandordens und des Königlich-Viktorianischen Ordens zu streichen.

Prince Andrew
© Getty Images

The Gazette ist das offizielle öffentliche Register des Vereinigten Königreichs, und eine Anmerkung am Ende in Klammern präzisierte, dass der Eintrag „auf den 30. Oktober 2025 datiert werden soll”. Der 30. Oktober war das Datum, an dem der Buckingham-Palast bekannt gab, dass König Charles das Verfahren zur Aberkennung der Titel und Ehren des ehemaligen Prinzen Andrew eingeleitet hatte.

Andrew
© Getty Images

Die Mitteilung wurde von der Central Chancery of the Orders of Knighthood, die für die Verwaltung staatlicher Ehrentitel im Vereinigten Königreich zuständig ist, über den St. James’s Palace in London veröffentlicht. 

Prinz Andrew, Prinz Charles und Prinz William
© Getty Images

Ehrentitel

The Gazette bezog sich auf Andrew mit seinem vollständigen Namen, da der Palast zuvor klargestellt hatte, dass er nach dem Verlust seines Prinzentitels Andrew Mountbatten-Windsor heißen wird. Seine früheren Ränge als Knight Companion of the Order of the Garter und Knight Grand Cross of the Royal Victorian Order waren Ehrentitel, die ihm von seiner Mutter, der verstorbenen Königin Elizabeth, verliehen worden waren.

Ältester und höchster Ritterorden 

Der Hosenbandorden ist der älteste und höchste Ritterorden Großbritanniens, während der Königlich-Viktorianische Orden in Anerkennung außergewöhnlicher Verdienste um den Souverän und die königliche Familie im Vereinigten Königreich und im gesamten Commonwealth verliehen wird. Die Mitgliedschaft in beiden Orden ist prestigeträchtig und exklusiv.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden