Plante Epstein Auftragsmord an Prinz Andrew und Fergie?

Wilde Behauptung: Epstein wollte Prinz Andrew und Sarah Ferguson mit Scharfschützen ausschalten

Es ist eine fast unglaubliche Behauptung, die im Raum steht: Laut dem renommierten Royal-Autor Andrew Lownie soll Jeffrey Epstein kurz vor seinem Tod darüber nachgedacht haben, einen ehemaligen SAS-Scharfschützen auf Prinz Andrew und Sarah Ferguson anzusetzen. Der Grund: Epstein habe aus Angst gehandelt, die beiden könnten zu viel wissen.

Epstein © getty

Epsteins angebliche Pläne

Im Daily Beast-Podcast berichtet Lownie, dass Epstein sich 2019, als er sich in Untersuchungshaft befand, zunehmend panisch zeigte. Der ehemalige Financier, der damals wegen schwerer Menschenhandelsvorwürfe inhaftiert war, soll gegenüber einem ehemaligen Elitesoldaten geäußert haben, dass er „die Yorks tot sehen wolle“. Lownie stützt seine Aussagen auf zwei unabhängige Quellen – eine aus Paris und eine aus dem Umfeld eines ehemaligen FBI-Agenten in Florida. Laut Lownie befand sich Epstein zu dieser Zeit in einem Zustand extremer Nervosität.

Ein Thriller-Szenario

Obwohl Epstein bekannt war für seine oft wilden und unbestätigten Behauptungen, erklärt Lownie, dass diese speziellen Informationen von seinen Quellen als glaubwürdig eingeschätzt werden.

© Getty Images

Er beschreibt die Situation als eine Art „Thriller“, aber fügt hinzu, dass in der ganzen Epstein-Saga sowieso nichts normal gewesen sei. Der Autor deutet an, dass Epstein angesichts seiner immer weiter wachsenden Angst um sein Leben und seine Zukunft möglicherweise verzweifelt einen letzten Versuch unternahm, Kontrolle über seine Situation zurückzugewinnen – auch wenn dies in Form von Gewalt gegenüber den beiden prominenten Royals war.

Epsteins Tod und die Folgen für Andrew und Fergie

Epstein starb am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York unter mysteriösen Umständen – offiziell ein Selbstmord, doch die Spekulationen über einen möglichen Mord oder eine Vertuschung reißen nicht ab.

© Getty

Könnte Ferguson mehr enthüllen?

Es gibt Spekulationen, dass Sarah Ferguson möglicherweise ein Enthüllungsinterview oder ein Buchprojekt plant, um mehr über ihre Beziehung zu Epstein und das, was sie und Andrew möglicherweise über ihn wissen, preiszugeben.