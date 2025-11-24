Epstein-Skandal: Andrew von Nobel-Klubs verbannt

Andrew und Sarah Ferguson sollen laut „Mail on Sunday“ keinen Zutritt mehr zum Londoner Klub „Annabel’s“ haben – wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein.

London – Ein weiterer Schlag für das in Ungnade gefallene Ex-Herzogspaar: Andrew und Sarah Ferguson sollen laut einem Bericht der „Mail on Sunday“ nicht mehr in den legendären Nachtklub „Annabel’s“ im Nobelviertel Mayfair dürfen. Der traditionsreiche Mitgliederklub habe entschieden, den beiden den Zutritt zu verweigern – Grund sei ihre jahrelange Freundschaft mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66). Ein Insider zur Zeitung: „Sarah und Andrew würden zum jetzigen Zeitpunkt abgewiesen werden.“

Peinliche Situation für die Töchter

Besonders heikel: Die Töchter des Paares, Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie, sind Klubmitglieder und dürfen laut Regelwerk eigentlich Gäste mitbringen. Nun sollen im Hintergrund Gespräche laufen, um sicherzustellen, dass die beiden „verstehen, was zu tun ist“ – nämlich die Eltern nicht mitzunehmen, um peinliche Szenen zu vermeiden.

© Getty Images

Sonderbehandlung vorbei – Verbot auch in weiteren Klubs

Andrew war laut „Mail on Sunday“ nie offizielles Mitglied von „Annabel’s“ (Jahresgebühr rund 4250 Euro), durfte aber früher gemeinsam mit Sarah jederzeit kommen und gehen. Diese Sonderbehandlung ist nun beendet. Das Verbot soll auch für weitere Nobel-Klubs der Birley Group gelten, darunter „Mark’s“ und „Harry’s Bar“. Eugenie feierte 2023 ihren Geburtstag im „Mark’s“ – damals mit Mutter Fergie und Schwester Beatrice, jedoch ohne Andrew.

Der Kult-Klub und Andrews jüngste Demütigungen

„Annabel’s“ wurde 1963 von Unternehmer Marcus „Mark“ Birley gegründet und nach seiner damaligen Ehefrau Lady Annabel Goldsmith benannt. 2003 war sogar Queen Elizabeth II. für ein Geburtstagsessen einer Freundin zu Besuch. Für Andrew ist das aktuelle Verbot eine weitere Demütigung: Kürzlich wurde ihm sein Prinzentitel aberkannt, nachdem er wegen der Epstein-Affäre und der Vorwürfe von Virginia Giuffre in Verruf geraten war. Andrew bestreitet die Anschuldigungen.