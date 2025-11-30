König Charles krempelt Weihnachten auf Windsor komplett um

Schloss Windsor ist in festlichem Glanz erstrahlt: König Charles hat seine Räume prachtvoll dekorieren lassen, von einem sechs Meter hohen Baum bis zu einem Engel im Crimson Drawing Room. Einige Royals werden aber heuer bei der Feier fehlen...

Die Vorbereitungen für die festliche Saison auf Schloss Windsor waren aufwendig. Ein rund sechs Meter hoher Weihnachtsbaum dominiert die St George’s Hall, geschmückt mit Lichtern und einem funkelnden Stern an der Spitze. Im Crimson Drawing Room hingegen thront ein Engel auf dem Baum. Die traditionelle rote Dekoration weicht in diesem Jahr Grün- und Goldtönen, eine Veränderung zum bisherigen Stil.

Weihnachtsfeier und Gäste

William und Kate mit den Kindern George, Charlotte und Louis © Getty

Traditionell findet die royale Weihnachtsfeier zwischen dem 24. und 25. Dezember statt, oft in Sandringham. Doch seit dem Tod von Queen Elizabeth II. hat Charles die Feierlichkeiten stärker nach Windsor verlagert. Erwartet werden William und Kate, Prinz und Prinzessin von Wales, sowie ihre Kinder George, Charlotte und Louis, die auch beim traditionellen Kirchgang in der St. George’s Chapel erscheinen.

Wer nicht eingeladen ist

© Getty Images

Nicht dabei sein wird Andrew, der Bruder des Königs, dessen Titel und Ehren er verloren hat. Ebenso wird Andrews Frau Fergie nicht beim Essen dabei sein. Auch Charles' zweiter Sohn Prinz Harry wird mit Ehefrau Meghan und den Kindern Archie und Lilibet Weihnachten höchstwahrscheinlich in seiner Wahlheimat Montecito verbringen.

Dekoration und Details

Weihnachten bei König Charles III. © Getty

Laut "Hello!" haben Mitarbeiter des Royal Collection Trust stundenlang an der Gestaltung gearbeitet. Auch Queen Mary's Dolls' House erhielt Miniaturgirlanden und einen eigenen Baum. Die Dimensionen des Hauptbaums sind besonders beeindruckend. "Die Dekorationen am 20-Fuß-Baum in der St George’s Hall sind brandneu. Einige Kugeln sind so groß wie Fußbälle – das kann man auf Fotos kaum begreifen.". so eine Redakteurin des Magazins. Über den Crimson Drawing Room sagt sie: "Es ist einfach der atemberaubendste Raum."