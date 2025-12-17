Mross-Ex Anna-Carina Woitschack teilt gegen Schlagerbranche aus!

Die Sängerin erzählt von ihrem steinigen Weg und den Anfängen als Castingshow-Teilnehmerin bei DSDS.

Alles begann im Jahr 2011, als Anna-Carina Woitschack, damals zarte 19 Jahre alt, in der achten Staffel von DSDS ihr Talent zeigte. Obwohl sie den Sieg nicht davontrug, legte sie damit den Grundstein für eine beachtliche Karriere. In der 3sat-Doku „Hits, Herz und Heimat – Der Schlagerhype“ blickt die heute etablierte Schlagerkünstlerin auf diese Anfänge zurück. Die Songs aus der heilen Welt begeistern Millionen – doch hinter den glitzernden Bühnenkulissen ist längst nicht alles so unbeschwert, wie es scheint.

Seit Woitschacks Einstieg in die Branche hat sich nicht nur ihre eigene Karriere entwickelt, sondern auch der Schlager selbst. Immer häufiger finden Einflüsse aus Rock und Pop den Weg in die traditionellen Melodien. Dazu sagt sie: „Das gefällt mir, dass der Schlager sich einfach stetig weiterentwickelt.“

Nach ihrem Ausscheiden bei DSDS entschied sich Woitschack bewusst für eine Karriere im Schlager. Sie erinnert sich: „Ich weiß, wie es ist, wenn man als Mädchen, das mal zum Casting geht, ganz, ganz schnell berühmt wird und ganz schnell in dieses Haifischbecken geworfen wird.“ Gleichzeitig kennt sie die Tücken, wenn der anfängliche Hype um die eigene Person nachlässt.

"Nicht immer rosige Zeiten"

Die Sängerin, die 2025 auch beim Dschungelcamp teilnahm, betont: „Es wird nicht immer rosige Zeiten geben, es gibt auch Auf und Abs, so wie im Leben.“ Für Woitschack sind Durchhaltevermögen und Leidenschaft die Grundzutaten für Erfolg im Schlager.

Persönliche Entwicklung und neue Selbstsicherheit

Woitschack begann ihre Karriere als Teenagerin und ist heute Anfang 30. Rückblickend stellt sie fest: „Man muss ja dazu sagen, dass ich als sehr, sehr junge Frau in dieses Business gekommen bin und in dieser Zeit meiner Karriere auch erwachsen geworden bin.“ Mit der Zeit habe sie mehr Selbstbewusstsein entwickelt und sei mutiger geworden.

Auch ihr Stil hat sich verändert. Früher trug sie mädchenhafte Blumenkleider, heute zeigen ihre Outfits eine erwachsene, selbstbewusste Künstlerin. Auf ihre früheren Looks mit „witzigen, toupierten Haaren“ blickt sie jedoch gern zurück: „Es war zu dem Zeitpunkt absolut passend.“ Gleichzeitig räumt sie ein: „Ich weiß, dass ich früher noch viel mehr fremdgesteuert war.“ Damals habe sie sich stark darauf konzentriert, wie sie aussehen müsse, um das Publikum zu erreichen.

Im Schlager hat Woitschack schließlich ihre Leidenschaft gefunden. Sie erklärt: „Ich glaube, diese heile Welt kann man zumindest den Menschen schenken. Wenn auch nur durch einen Song.“ Und weiter: „Wenn man es dann schafft als Künstlerin, als Künstler, die Menschen eben mal ein bisschen in diese heile Welt zu holen, finde ich das ganz wichtig.“