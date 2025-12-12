Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper gesund&fit
Gesund & Fit
Startseite Astro Beauty Diät Fitness Gesund Medizin Wellness
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. gesund&fit
  3. Diät
Blitzfasten vor Weihnachten: Diese Mini-Diät macht Sie fit für die Feiertage
© Getty Images

Geheimwaffe

Blitzfasten vor Weihnachten: Diese Mini-Diät macht Sie fit für die Feiertage

12.12.25, 10:11
Teilen

Der Countdown bis Weihnachten läuft und Sie wissen genau, was das bedeutet: Das große Schlemmen steht bevor! Doch wer in den Tagen vor dem Fest noch eine Mini-Diät einlegt, kann den Stoffwechsel ankurbeln und das ein oder andere Kilo verlieren. 

In den letzten Wochen des Jahres neigen wir dazu, uns mit festlichen Leckereien zu verwöhnen. Aber wer jetzt ein paar Fastentage einlegt, gibt seinem Körper die Chance, sich von den vorab angesammelten Kalorien zu erholen und sich auf den bevorstehenden Genuss vorzubereiten. Vor Weihnachten ein paar Tage die Zügel anzuziehen, hilft Ihnen nicht nur, das Gewicht zu halten, sondern auch Ihren Stoffwechsel anzukurbeln, sodass Sie beim großen Festessen nicht schon völlig übersättigt ankommen.

So geht’s: Blitzfasten vor Weihnachten

Blitzfasten vor Weihnachten: Diese Mini-Diät macht Sie fit für die Feiertage
© Getty Images

Fasten vor den Feiertagen muss nicht quälend sein. Intervallfasten lautet das Stichwort! Eine schnelle, effektive Mini-Diät, ohne strengen Verzicht und Hungern, die Ihr Wohlbefinden verbessert und Sie bestens für das Weihnachtsfest rüstet. Diese zwei Varianten sind besonders effektiv:

Lesen Sie auch

Die 5:2-Methode

Die 5:2-Methode basiert auf einem einfachen Prinzip: Fünf Tage der Woche essen Sie ganz normal, was Ihnen schmeckt – und an zwei Tagen reduzieren Sie Ihre Kalorienzufuhr drastisch. Hier dürfen Frauen bis zu 500 kcal und Männer bis zu 600 kcal zu sich nehmen, idealerweise in Form von Gemüse, Obst oder einer leichten Suppe.

Der Vorteil der 5:2-Methode: Sie können die Fastentage individuell in Ihre Woche einbauen und müssen nicht dauerhaft auf Ihre Lieblingsspeisen verzichten. An den anderen Tagen können Sie ohne schlechtes Gewissen genießen.

Das 16:8-Prinzip

Das 16:8-Intervallfasten ist ebenfalls eine ausgezeichnete Methode, um sich vor Weihnachten vorzubereiten. Hierbei essen Sie innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden – und fasten die restlichen 16 Stunden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Mahlzeiten clever timen müssen: Wenn Sie beispielsweise um 18 Uhr zu Abend gegessen haben, verschieben Sie das Frühstück auf etwa 10 Uhr am nächsten Morgen.

Blitzfasten vor Weihnachten: Diese Mini-Diät macht Sie fit für die Feiertage
© Getty Images

Während der Fastenzeit dürfen Sie nur Wasser, Tee oder schwarzen Kaffee zu sich nehmen. Das 16:8-Prinzip eignet sich besonders für Menschen, die bereits einen geregelten Tagesablauf haben und keine größeren Umstellungen benötigen.

Indem Sie sich vor den Feiertagen etwas zurückhalten, können Sie das Weihnachtsessen umso mehr genießen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden