Blitzfasten vor Weihnachten: Diese Mini-Diät macht Sie fit für die Feiertage

Der Countdown bis Weihnachten läuft und Sie wissen genau, was das bedeutet: Das große Schlemmen steht bevor! Doch wer in den Tagen vor dem Fest noch eine Mini-Diät einlegt, kann den Stoffwechsel ankurbeln und das ein oder andere Kilo verlieren.

In den letzten Wochen des Jahres neigen wir dazu, uns mit festlichen Leckereien zu verwöhnen. Aber wer jetzt ein paar Fastentage einlegt, gibt seinem Körper die Chance, sich von den vorab angesammelten Kalorien zu erholen und sich auf den bevorstehenden Genuss vorzubereiten. Vor Weihnachten ein paar Tage die Zügel anzuziehen, hilft Ihnen nicht nur, das Gewicht zu halten, sondern auch Ihren Stoffwechsel anzukurbeln, sodass Sie beim großen Festessen nicht schon völlig übersättigt ankommen.

So geht’s: Blitzfasten vor Weihnachten

© Getty Images

Fasten vor den Feiertagen muss nicht quälend sein. Intervallfasten lautet das Stichwort! Eine schnelle, effektive Mini-Diät, ohne strengen Verzicht und Hungern, die Ihr Wohlbefinden verbessert und Sie bestens für das Weihnachtsfest rüstet. Diese zwei Varianten sind besonders effektiv:

Die 5:2-Methode

Die 5:2-Methode basiert auf einem einfachen Prinzip: Fünf Tage der Woche essen Sie ganz normal, was Ihnen schmeckt – und an zwei Tagen reduzieren Sie Ihre Kalorienzufuhr drastisch. Hier dürfen Frauen bis zu 500 kcal und Männer bis zu 600 kcal zu sich nehmen, idealerweise in Form von Gemüse, Obst oder einer leichten Suppe.

Der Vorteil der 5:2-Methode: Sie können die Fastentage individuell in Ihre Woche einbauen und müssen nicht dauerhaft auf Ihre Lieblingsspeisen verzichten. An den anderen Tagen können Sie ohne schlechtes Gewissen genießen.

Das 16:8-Prinzip

Das 16:8-Intervallfasten ist ebenfalls eine ausgezeichnete Methode, um sich vor Weihnachten vorzubereiten. Hierbei essen Sie innerhalb eines Zeitfensters von 8 Stunden – und fasten die restlichen 16 Stunden. Das bedeutet, dass Sie Ihre Mahlzeiten clever timen müssen: Wenn Sie beispielsweise um 18 Uhr zu Abend gegessen haben, verschieben Sie das Frühstück auf etwa 10 Uhr am nächsten Morgen.

© Getty Images

Während der Fastenzeit dürfen Sie nur Wasser, Tee oder schwarzen Kaffee zu sich nehmen. Das 16:8-Prinzip eignet sich besonders für Menschen, die bereits einen geregelten Tagesablauf haben und keine größeren Umstellungen benötigen.

Indem Sie sich vor den Feiertagen etwas zurückhalten, können Sie das Weihnachtsessen umso mehr genießen.