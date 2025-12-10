Gesund auf dem Weihnachtsmarkt: Diese Gerichte können Sie ohne Reue genießen

Glühwein, Langos & Co. - der Weihnachtsmarkt ist ein Paradies für Schlemmereien. Doch es geht auch leichter! Mit ein paar cleveren Entscheidungen können Sie schlemmen, ohne später das schlechte Gewissen mitzunehmen. Diese Gerichte sind die heimlichen Gesundheitsstars des Weihnachtsmarkts.

Weihnachtsmärkte sind gemütlich, lecker, und meistens kleine Kalorienfallen. Zwischen Zuckerwatte und Bratwurst ist die Auswahl an leichten, gesunden Optionen oft gut versteckt. Doch keine Sorge: Es gibt sie! Und sie schmecken besser, als Sie vielleicht denken.

1. Die Ofenkartoffel

Die Ofenkartoffel gehört auf dem Weihnachtsmarkt zu den unterschätzten Helden. Sie ist angenehm sättigend, liegt nicht schwer im Magen und versorgt Sie mit langanhaltender Energie. Perfekt, wenn Sie nicht nach einer Stunde wieder hungrig sein wollen. Kombiniert mit Kräutertopfen wird das Ganze noch besser: Kartoffeln und Topfen ergänzen sich ideal, was das Eiweiß besonders hochwertig macht. Das sorgt für eine stabile Sättigung und unterstützt Muskeln und Regeneration.

© Getty Images

Obendrauf gibt’s durch die Kräuter extra Aroma, ohne unnötige Kalorien. Dazu Calcium, Ballaststoffe und ein insgesamt überraschend leichtes Gericht, und deutlich figurfreundlicher als Pommes oder Bratwurst.

2. Heiße Maroni

Wenn es draußen kalt ist, sind heiße Maroni ein kleines Geschenk. Sie schmecken von Natur aus leicht süß, ganz ohne zusätzlichen Zucker. Durch viele Ballaststoffe halten sie lange satt und sind bekömmlicher als die meisten Weihnachtsmarkt-Süßigkeiten. Der Mix aus Magnesium, Kalium und B-Vitaminen unterstützt Ihre Energie und sorgt dafür, dass der Blutzucker nicht Achterbahn fährt. Dazu kommen Antioxidantien, die Ihr Immunsystem freuen.

© Getty Images

Kurz gesagt: Wenn Sie zwischen gebrannten Mandeln und Maroni stehen: die Maroni sind der bessere Deal.

3. Flammkuchen

Langos ist köstlich, keine Frage, aber auch frittiert und ein echtes Schwergewicht. Wenn Sie Lust auf etwas Herzhaftes haben, ist Flammkuchen eine deutlich entspanntere Alternative. Der dünne Boden, kein Frittierfett, dafür viel Geschmack: Flammkuchen punktet mit leichteren Zutaten und weniger Fett, ohne dass Sie das Gefühl haben, auf etwas zu verzichten. Besonders Varianten mit Gemüsebelag sind eine frische, ausgewogene Option.

© Getty Images

Ein Besuch am Weihnachtsmarkt muss nicht automatisch in einer Kalorienflut enden. Mit Ofenkartoffel, Maroni und Flammkuchen sind Sie gut versorgt, bleiben angenehm satt