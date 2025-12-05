Nippelblitzer & Skandal-Roben: So aufregend war der Mon Chéri Barbara Tag

Der Mon Chéri Barbara Tag hat die bayerische Landeshauptstadt wieder einmal in einen strahlenden Promi-Hotspot verwandelt! Internationale Hollywood-Stars, deutsche Showgrößen und jede Menge Glamour-Looks: Hier kam wirklich alles zusammen, was Rang und Namen hat.

Seit fast zwei Jahrzehnten hat sich der Mon Chéri Barbara Tag fest im Terminkalender der deutschen Prominenz etabliert. Auch in diesem Jahr lockte die exklusive Charity-Veranstaltung wieder die Crème de la Crème der A-Lister an. Auf der hochkarätigen Gästeliste fanden sich Stars wie Lottie Moss, Frauke Ludowig, Yvonne Catterfeld und viele mehr, die für Blitzlichtgewitter sorgten. Ein glamouröser Abend für den guten Zweck und ein heißes Schaulaufen der schönsten Roben!

Yvonne Catterfeld verzaubert in blauer Robe

© Getty Images

Ein absoluter Hingucker war Yvonne Catterfeld, die mit einer royalblauen Robe die Blicke auf sich zog. Ihr Kleid, mit einem raffinierten Cut-Out an der Hüfte, schmeichelte ihrer Figur und sorgte für einen Blickfang. Die Schauspielerin und Sängerin entschied sich für einen natürlichen Look mit offenen Haaren und rundete das Ensemble mit einer schwarzen Clutch ab.

Ann-Kathrin Götze: Verführerisch, elegant

© Getty Images

Auch Ann-Kathrin Götze wusste, wie man sich am roten Teppich in Szene setzt! In einer schwarzen, schulterfreien Robe mit voluminösen Ärmeln zog sie alle Blicke auf sich. Stolz nahm sie in dem Wow-Kleid einen in Höhe von 60.000 Euro entgegen, für den guten Zweck, versteht sich.

Frauke Ludowig: Die Prinzessin am Red Carpet

© Getty Images

Frauke Ludowig zauberte mit ihrem Prinzessinnen-Look einen echten Märchenmoment auf den roten Teppich. Ihr opulentes Kleid war ein echtes Fashion-Statement und machte sie zu einer der stilvollsten Erscheinungen des Abends.

Nadja Auermann: Skurril und unvergesslich

© Getty Images

Ein Auftritt, der für reichlich Gesprächsstoff sorgte, war der von Nadja Auermann. In einer außergewöhnlichen schwarzen Robe mit XXL-Dekolleté und überdimensionaler Schulterpartie zog das Model alle Blicke auf sich. Die dramatische Silhouette und das gewagte Design ließen allerdings einige Köpfe schütteln und sorgten für Stirnrunzeln.

Lottie Moss überrascht im Nacktkleid

© Getty Images

Doch der wahre Aufreger des Abends war Lottie Moss – die Schwester von Supermodel Kate Moss ließ für die Paparazzi die Hüllen fallen und zeigte sich in einer durchsichtigen Robe, die fast nichts der Fantasie überließ. Auf einen BH verzichtete das Model und ließ ihre Nippel gekonnt durchblitzen.

Auch Hollywood-Stars funkeln am roten Teppich

© Getty Images

Ein ganz besonderes Highlight des Abends war der Auftritt von Marcia Cross, bekannt aus der Erfolgsserie Desperate Housewives. Die Hollywood-Schauspielerin übergab eine beeindruckende XXL-Spende für den guten Zweck und zeigte sich in einem eleganten weißen Kleid, ganz im Stil der neuen Pantone-Farbe 2026.

© Getty Images

Auch Mischa Barton, das einstige Teenie-Idol aus O.C., California, ließ sich den Abend nicht entgehen und trug ein zartes Spitzenkleid in Puderrosa, das mit einer verspielten Schleife am Hals verziert war.

Von eleganten Roben bis hin zu gewagten Looks: Der rote Teppich enttäuschte nicht!