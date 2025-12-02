Alles zu oe24VIP
Babybauch-Style und Couture: So glamourös waren die Fashion Awards 2025
Red Carpet-Looks

Babybauch-Style und Couture: So glamourös waren die Fashion Awards 2025

Von
02.12.25, 10:15
Es war der größte Abend der britischen Mode! Am 1. Dezember trafen sich Stars wie Sharon Stone, Cate Blanchett und Co. zu den Fashion Awards 2025. Ein Abend voller Glitzer, Glamour und unerwarteter Babybäuche! Hier kommen die spektakulärsten Momente und die heißesten Looks des Abends.

Am 1. Dezember wurde die Royal Albert Hall in London zum glitzernden Hotspot der Modewelt. Top-Stars und internationale Fashion-Ikonen strömten auf den roten Teppich und zeigten sich von ihrer besten Seite. Die Veranstaltung, moderiert von Colman Domingo und präsentiert von Pandora, feierte die besten Designer mit hochkarätigen Auszeichnungen. Kein Wunder, dass der rote Teppich vor Glamour nur so strotzte, mit A-Listern wie Lily Allen, Cate Blanchett und vielen mehr, die den Abend mit ihren umwerfenden Looks dominierten.

Anok Yai: Das Model des Jahres erobert den roten Teppich

Babybauch-Style und Couture: So glamourös waren die Fashion Awards 2025
Zu den größten Höhepunkten des Abends zählte zweifellos die Auszeichnung von Anok Yai als Model des Jahres. In einem atemberaubenden buttermilchgoldenen Kleid, das in schimmernden Wellen über ihren Körper floss, stahl sie allen die Show. Mit einem strukturierten Korsett, einem Meerjungfrauen-Rock und einer mit Spitze besetzten Schleppe setzte sie neue Maßstäbe in Sachen Red Carpet Style!

Überraschende Schwangerschafts-Ankündigungen

Babybauch-Style und Couture: So glamourös waren die Fashion Awards 2025
Doch der Abend hatte nicht nur Modehighlights zu bieten. Zwei Überraschungen sorgten für unvergessliche Momente: Ellie Goulding und Sienna Miller gaben ihre Schwangerschaften bekannt. Ellie zeigte ihren Babybauch in einem sexy schwarzen Crop-Top und lässigen Culottes. Sienna Miller, hingegen ließ ihren Babybauch in einem verführerischen, transparenten Spitzenkleid durchblitzen.

Babybauch-Style und Couture: So glamourös waren die Fashion Awards 2025
Glamour und Couture

Natürlich durfte auch die Creme de la Creme der Modewelt nicht fehlen. Cate Blanchett glänzte in einem schlichten, eleganten Off-Shoulder-Kleid, das ihre natürliche Eleganz perfekt unterstrich. Sharon Stone präsentierte sich in einem glamourösen Anzug samt Pelzmantel und Lily Allen überraschte mit einem goldenen Kleid, das mit einer außergewöhnlichen Schleppe ausgestattet war. Aber auch viele andere Stars zeigten sich in ihren perfekt gestylten Outfits, die jedes Modeherz höherschlagen ließen. 

Fashion Awards 2025: Die Top-Looks am roten Teppich

  Sharon Stone
    Sharon Stone
  Cate Blanchett
    Cate Blanchett
  Rita Ora
    Rita Ora
  Anok Yai
    Anok Yai
  Ellie Goulding
    Ellie Goulding
  Emily Ratajkowski
    Emily Ratajkowski
  FKA Twigs
    FKA Twigs
  Sienna Miller
    Sienna Miller
  Lila Moss
    Lila Moss
  Lily Allen
    Lily Allen
  Ashley Graham
    Ashley Graham

Die Preisträger des Abends

Der Abend war nicht nur ein Fest der Promis, sondern auch der großen Designer! Jonathan Anderson, der mit JW Anderson stets für mutige, innovative Kreationen sorgt, wurde als Designer des Jahres gefeiert. Grace Wales Bonner, die mit ihren faszinierenden, kulturellen Kollektionen immer wieder für Aufsehen sorgt, holte sich den Titel als beste britische Herrenmodedesignerin. Auch Sarah Burton von Givenchy glänzte, als sie den Preis für die beste Designerin der Damenmode entgegennahm, ein absolut verdienter Triumph für eine der größten Modevisionärinnen unserer Zeit!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

