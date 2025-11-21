Jessie J sorgt im gewagten Netzkleid für Schnappatmung

Am Donnerstagabend fanden in London die ZYN Rolling Stone UK Awards 2025 statt und der rote Teppich war der absolute Star-Magnet. Doch die Augen waren nur auf eine Person gerichtet: Jessie J, die in einem mutigen Netzkleid alle sprachlos hinterließ.

Nach ihrem bewegenden Auftritt bei der Royal Variety Performance zeigte sich Jessie J nur zwei Tage später wieder in der Öffentlichkeit und diesmal legte sie richtig einen drauf! Während sie bei der Begegnung mit Prinzessin Kate noch in einem oversized schwarzen Mantel eher zurückhaltend wirkte, ließ sie bei den ZYN Rolling Stone UK Awards die Hüllen fallen. In einem durchsichtigen Netzkleid, das ihre Unterwäsche hervorblitzen ließ, sorgte sie für einen echten Hingucker.

Jessie J zeigt sich so freizügig wie noch nie

© Getty Images

Jessie J schritt über den roten Teppich in einem durchsichtigen schwarzen Netzkleid, das ihre Kurven von Kopf bis Fuß umhüllte und dabei kaum Raum für Fantasie ließ. Das transparente Kleid, das sie mit einem sexy Korsett kombinierte, ließ ihre Unterwäsche durchblitzen und verriet mehr, als es verbarg.

© Getty Images

Dazu kombinierte Jessie hohe Stilettos und eine verspielte Clutch in Herzform, die mit funkelnden Strasssteinen verziert war.

Mutiger Auftritt nach Brustkrebsbehandlung

Ihr "Naked Dress" war nicht nur ein Fashion-Statement, sondern auch ein Zeichen von Stärke und Mut. Erst kürzlich hatte die Sängerin ihre Brustkrebsdiagnose öffentlich gemacht und von der Mastektomie erzählt, der sie sich unterziehen musste. Mit diesem Auftritt zeigte sie ganz klar, dass sie sich davon nicht unterkriegen lässt.

Auch andere Stars setzen auf Transparenz

© Getty Images

Doch Jessie war nicht allein mit ihrem gewagten Look! Auch andere Promis setzten auf auffällige Outfits: Louise Redknapp zeigte sich in einem Spitzen-Etuikleid, das ihre schwarze Unterwäsche durchscheinen ließ und Ashley Roberts präsentierte ihre durchtrainierte Figur in einem bodenlangen Kleid mit Rüschen. Heißer geht kaum!