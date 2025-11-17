Alles zu oe24VIP
Die Governors Awards 2025: Von Traumroben bis Mode-Katastrophen
Glamour-Check

Die Governors Awards 2025: Von Traumroben bis Mode-Katastrophen

17.11.25, 10:16
Die Award-Saison hat am Sonntagabend mit den Governors Awards 2025 in Los Angeles einen fulminanten Start hingelegt. Der rote Teppich war natürlich wieder das Highlight, mit strahlenden Roben und glitzernden Auftritten. Doch wie immer gab es auch einige Stars, die mit ihren Looks danebengriffen!

Nachdem die Academy Gala und die LACMA Art + Film Gala erst vor Kurzem stattgefunden haben, befinden wir uns nun offiziell in der Saison glamouröser Red-Carpet-Looks, die uns bis zu den Oscars am 15. März begleiten wird. Die 16. jährliche Gala der Academy of Motion Picture Arts and Sciences glänzte nicht nur mit Ehrungen für Größen wie Tom Cruise, Debbie Allen und Wynn Thomas, sondern auch mit einer wahren Parade an glamourösen (und denkwürdigen) Red-Carpet-Looks.

Glanz und Glamour auf dem roten Teppich

Natürlich gab es bei dieser glamourösen Nacht viele modische Momente, die uns den Atem raubten. Allen voran: Sydney Sweeney, die zum absoluten Hingucker des Abends wurde! In einem glitzernden, ärmellosen Kleid betonte die Schauspielerin nicht nur ihre perfekte Figur, sondern auch ihr üppiges Dekolleté. Auch Jennifer Lawrence zog in einem cremefarbenen Dior-Kleid mit gewagtem Beinschlitz alle Blicke auf sich.

Für einen gelungenen Auftritt sorgte auch Ariana Grande, die mit ihrem rosafarbenen Kleid aus der Dior-Herbstkollektion 2007 an eine moderne Prinzessin erinnerte. Das asymmetrische Design war verspielt und zart, und ihr perfektes Styling rundete den Look ab. Ihre „Wicked“-Kollegin Cynthia Erivo entschied sich für einen pistazienfarbenen Mantel von Givenchy, der mit bunten Blumenmustern verziert war.

Zu den weiteren anwesenden Stars zählten Jennifer Lopez, Dakota Johnson, Elle Fanning und viele mehr, die in atemberaubenden Roben glänzten. Hier kommen die schönsten Looks der Stars, die sich bei den Governors Awards 2025 von ihrer besten Seite zeigten:

Governors Awards 2025: Die schönsten Looks des Abends

  • Elle Fanning 1/10
    Sydney Sweeney
  • Elle Fanning 2/10
    Jennifer Lawrence
  • Elle Fanning 3/10
    Ariana Grande
  • Elle Fanning 4/10
    Cynthia Erivo
  • Elle Fanning 5/10
    Anya Taylor-Joy
  • Elle Fanning 6/10
    Jennifer Lopez
  • Elle Fanning 7/10
    Dakota Johnson
  • Elle Fanning 8/10
    Emma Stone
  • Elle Fanning 9/10
    Natalie Portman
  • Elle Fanning 10/10
    Elle Fanning

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Die großen Mode-Fehltritte

Leider gab es auch den ein oder anderen Stil-Patzer, den wir so schnell nicht vergessen werden. Einige der A-Promis sorgten mit ihren modischen Entscheidungen eher für Verwunderung. Dazu zählt die britische Schauspielerin Emily Blunt, die mit einem asymmetrischen roten Kleid für einen Fashion-Flop sorgte. Die ungewöhnliche Schnittführung wirkte unvorteilhaft und ließ Emily nicht wirklich glänzen.

Auch Kate Hudson griff ordentlich daneben und überraschte in einem grünen Seidenkleid. Die merkwürdigen Ausschnitte an den Schultern und Ärmeln ließen das Kleid einfach nur altmodisch wirken.

Für den größten Fehltritt sorgte jedoch Amanda Seyfried, die mit ihrem braun-rosa, gepunkteten, schulterfreien Kleid für mehr Verwirrung sorgte als für Bewunderung. Das Kleid war mit kleinen, pelzbesetzten Bündchen an den Oberarmen verziert und hatte eine riesige rosa Seidenschleife am Dekolleté. Das war irgendwie zu viel des Guten.

Governors Awards 2025: Die weniger gelungenen Looks

  • Kristen Stewart 1/5
    Emily Blunt
  • Kristen Stewart 2/5
    Kate Hudson
  • Kristen Stewart 3/5
    Amanda Seyfried
  • Kristen Stewart 4/5
    Queen Latifah
  • Kristen Stewart 5/5
    Kristen Stewart

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Die Governors Awards 2025 waren ein Abend der Kontraste: Von atemberaubend schön bis … nun ja, eher fragwürdig. Aber genau dafür lieben wir doch den roten Teppich!

