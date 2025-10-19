Der Visagist von Kim Kardashian wir über diesen Look nicht glücklich.

Reality-Star Kim Kardashian hat mit einem ungewöhnlichen Outfit Aufsehen erregt. Sie kam ganz in beige, das Kleid war so geschnitten, dass es fast aussah, als hätte sie zwei Busenpaare untereinander.

Verhüllung

Die 44-Jährige erschien am Samstagabend zur Academy Museum Gala in Los Angeles mit vollständig verhülltem Gesicht. Dem Magazin "Variety" verriet sie, die Idee für die Verhüllung sei kurzfristig entstanden.

Visagist unglücklich

Sie habe eigens ihren Lieblingsvisagisten aus New York einfliegen lassen - und der sei nicht glücklich darüber, dass sie nun das Gesicht verhüllt habe. Die Maske werde sie aber bei der Gala abnehmen, kündigte sie dem Bericht zufolge an.

Eva Longoria strahlte in Silber mit Roséglanz.

Regé-Jean Page - der Star der ersten Bridgerton-Staffel

"Kevin - Allein zu Haus"-Star Macauley Culkin mit Ehefrau Brenda Song

Soooo viele Promis

Andere Gäste bei der Veranstaltung waren die Schauspielerinnen Demi Moore, Penelope Cruz, Selena Gomez und Kirsten Dunst sowie ihre Kollegen Adrien Brody, Robert Downey Jr., Ben Stiller und George Clooney.

Cara Delevigne

Demi Moore und Lucy Liu

Penelope Cruiz

Spenden

Auch Regisseur Martin Scorsese und Musiker Bruce Springsteen erschienen zu der Gala. Bei der Veranstaltung wurden Spenden für das Academy Museum of Motion Pictures - auch Oscar-Museum genannt - gesammelt.