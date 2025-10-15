Alles zu oe24VIP
Kim Kardashian Kanye West
© Getty Images

Offenes Interview

"Toxisch!" - Kim Kardashian rechnet mit Kanye West ab

15.10.25, 16:05
Jetzt spricht Kim Kardashian über die Ehe mit Kanye West. Das Gespräch wirft kein gutes Licht auf ihren Ex-Mann. 

Reality-Queen Kim Kardashian (48) spricht im Interview mit Alex Cooper im Podcast "Call Her Daddy" sehr detailliert und ehrlich über ihre Ehe mit Kanye West. Anfangs habe sie sich wegen seines Intellekts zu dem Rapper hingezogen gefühlt. Sie habe ihn ihrem eigenen Leben übergeordnet. Die Dinge sollten sich jedoch bald ändern, als Kanye Probleme mit seiner mentalen Gesundheit bekam. 

"Wenn jemand seinen ersten psychischen Zusammenbruch hat, will man super unterstützend sein und der Person helfen, alles hinzubekommen", erklärt sie. Dann setzt sie fort: "Wenn aber der andere nicht bereit ist, sich zu ändern und hilfreiche Therapien auszuprobieren, dann wird es schwierig eine Beziehung fortzusetzen, die toxisch ist."

Kim: "Ich musste mich selbst retten"

Kim hat mit Kanye die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5). Die Tatsache, dass da noch Menschen beteiligt sind, die Schutz und Liebe brauchen, habe es noch schwieriger gemacht. 2016 wurde bei West dann eine bipolare Störung diagnostiziert. Als sich nichts an dem Zustand verbessert habe, wusste sie, dass es Zeit wurde zu gehen: "Ich musste mich selbst retten, um eine bessere Mutter zu werden", sagt sie. 


 

Kim fuhr fort: „Ich fühlte mich einfach emotional und auch finanziell nicht sicher ... Ich meine, wir hatten fünf Lamborghinis, und wenn ich nach Hause kam und er einen Anfall hatte, waren sie alle weg. Und ich fragte dann: 'Hey, wo sind denn unsere Autos? Mein neues Auto?' Und dann hieß es: 'Oh, er hat sie an all seine Freunde verschenkt.''

Twitter-Ausraster

Man habe nie erahnen können, was als nächstes passieren würde Kim fügte hinzu, dass es besonders schwer zu ertragen war, als Kanye während seiner berüchtigten Twitter-Ausraster ihre Familie ins Visier nahm – er bezeichnete Kims Mutter Kris Jenner bekanntlich als Kris Jong Un.

„Es war wirklich schwer, mitanzusehen, wie meine Familie so behandelt wurde, und dann zu sagen: ‚Es tut mir leid, Leute‘, und dann dabei zu bleiben“, erinnerte sie sich.

