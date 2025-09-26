Selena Gomez’ Hochzeit: Geheim-Location & 300.000-Dollar-Security-Team

Die Sängerin und Musikproduzent Benny Blanco geben sich am Samstag das Ja-Wort. Nur drei Personen sollen wissen, wo die beiden heiraten.

Für Pop-Superstar Selena Gomez und ihren Verlobten, Musikproduzent Benny Blanco, steht ein unvergessliches Wochenende bevor: Die beiden geben sich das Jawort – und das im absoluten Top-Secret-Style.

Organisiert wird das Liebesfest von Mindy Weiss, der wohl bekanntesten Event- und Hochzeitsplanerin der USA. Seit mehr als drei Jahrzehnten erfüllt sie Promis jeden Wunsch und ist verantwortlich für legendäre Feiern von Stars wie Justin und Hailey Bieber, Jennifer Garner, Ben Affleck, Ellen DeGeneres oder dem Kardashian-Clan. Nun zaubert sie Gomez und Blanco ihre Traumhochzeit.

Sicherheit als großer Kostenpunkt

Geheiratet wird in Montecito (Kalifornien), einem Hotspot der Hollywood-Elite, in direkter Nachbarschaft von Prinz Harry und Meghan. Das Brautpaar lädt auf ein weitläufiges Privatgrundstück ein – der genaue Ort bleibt bis zuletzt streng geheim. Insider berichten, dass selbst Caterer und Personal erst kurz vor Beginn eingeweiht werden.





Auch beim Sicherheitskonzept wird nicht gespart: 300.000 Dollar, also 256.860 Euro, sollen in den Schutz von Brautpaar und Gästen investiert werden.

Die Gästeliste ist prominent besetzt: Erwartet werden unter anderem Paris Hilton, Selenas Co-Stars Martin Short und Steve Martin sowie ihre engste Freundin Taylor Swift. Ob diese allein erscheint oder mit ihrem Verlobten, Football-Star Travis Kelce, ist noch unklar – zu groß ist der Termindruck vor seinem nächsten Spiel.

Für Partystimmung ist ebenfalls gesorgt: Kein Geringerer als Snoop Dogg soll die Afterparty moderieren. Untergebracht werden die Gäste im exklusiven Resort „El Encanto“ in Santa Barbara, wo sämtliche Zimmer für das Hochzeitswochenende blockiert wurden.