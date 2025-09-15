Alles zu oe24VIP
Glamour & ganz viel Liebe: Die schönsten Red-Carpet-Momente der Emmys 2025
© Getty Images

Couture&Couple Goals

Glamour & ganz viel Liebe: Die schönsten Red-Carpet-Momente der Emmys 2025

15.09.25, 08:51
Teilen

Sonntagabend fanden die Emmy's 2025 statt. Doch bei den Glamour-Looks der Stars wurde die Preisverleihung zur Nebensache. 

Gestern Abend versammelte sich in Los Angeles das Who’s Who der TV-Welt: Bei den Emmys 2025 feierte Hollywood nicht nur die besten Serien des Jahres, sondern auch die größten Stars und ihre atemberaubenden Auftritte auf dem roten Teppich.

Awards? Nett, aber Nebensache. Denn was die Emmys wirklich unvergesslich macht, ist der Red-Carpet-Glamour. Schon beim Eintreffen zogen die Nominierten und Gäste alle Register: spektakuläre Roben, gewagte Fashion-Experimente und auch bei den Herren jede Menge Stil und Glanz. 

Emmys 2025: Die Best-Dressed Stars des Abends

Im Mittelpunkt standen natürlich die großen Fashion-Momente von Jenna Ortega, Cate Blanchett, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Colman Domingo und Pedro Pascal.

Emmys 2025: Die Best-Dressed Stars des Abends

  • Rita Ora 1/22
    Jenna Ortega
  • Rita Ora 2/22
    Catherine Zeta-Jones
  • Rita Ora 3/22
    Cate Blanchett
  • Rita Ora 4/22
    Scarlett Johansson
  • Rita Ora 5/22
    Colman Domingo
  • Rita Ora 6/22
    Selena Gomez
  • Rita Ora 7/22
    Brittany Snow
  • Rita Ora 8/22
    Lauren Graham & Alexis Bledel
  • Rita Ora 9/22
    Sydney Sweeney
  • Rita Ora 10/22
    Gina Torres
  • Rita Ora 11/22
    Jude Law
  • Rita Ora 12/22
    Hunter Schafer
  • Rita Ora 13/22
    Leslie Bibb
  • Rita Ora 14/22
    James Marsden
  • Rita Ora 15/22
    Elizabeth Banks
  • Rita Ora 16/22
    Lisa
  • Rita Ora 17/22
    Adam Brody & Leighton Meester
  • Rita Ora 18/22
    Kristen Bell
  • Rita Ora 19/22
    Aimee Lou Wood
  • Rita Ora 20/22
    Pedro Pascal
  • Rita Ora 21/22
    Cooper Koch
  • Rita Ora 22/22
    Rita Ora

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Für die süße Couple-Auftritte sorgten Selena Gomez und Benny Blanco sowie Adam Brody und Leighton Meester, die mit liebevollen Posen für Blitzgewitter sorgten.

Glamour & ganz viel Liebe: Die schönsten Red-Carpet-Momente der Emmys 2025
© Getty Images

Glamour & ganz viel Liebe: Die schönsten Red-Carpet-Momente der Emmys 2025
© Getty Images

Ob alleine oder zu zweit: Die wahren Gewinner des Abends standen nicht auf der Bühne, sondern stolzierten in Wow-Looks über den roten Teppich.

