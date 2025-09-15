Glamour & ganz viel Liebe: Die schönsten Red-Carpet-Momente der Emmys 2025

Sonntagabend fanden die Emmy's 2025 statt. Doch bei den Glamour-Looks der Stars wurde die Preisverleihung zur Nebensache.

Gestern Abend versammelte sich in Los Angeles das Who’s Who der TV-Welt: Bei den Emmys 2025 feierte Hollywood nicht nur die besten Serien des Jahres, sondern auch die größten Stars und ihre atemberaubenden Auftritte auf dem roten Teppich.

Awards? Nett, aber Nebensache. Denn was die Emmys wirklich unvergesslich macht, ist der Red-Carpet-Glamour. Schon beim Eintreffen zogen die Nominierten und Gäste alle Register: spektakuläre Roben, gewagte Fashion-Experimente und auch bei den Herren jede Menge Stil und Glanz.

Emmys 2025: Die Best-Dressed Stars des Abends

Im Mittelpunkt standen natürlich die großen Fashion-Momente von Jenna Ortega, Cate Blanchett, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Colman Domingo und Pedro Pascal.

Emmys 2025: Die Best-Dressed Stars des Abends 1/22

2/22

3/22

4/22

5/22

6/22

7/22

8/22

9/22

10/22

11/22

12/22

13/22

14/22

15/22

16/22

17/22

18/22

19/22

20/22

21/22

22/22 © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images

Für die süße Couple-Auftritte sorgten Selena Gomez und Benny Blanco sowie Adam Brody und Leighton Meester, die mit liebevollen Posen für Blitzgewitter sorgten.

© Getty Images

© Getty Images

Ob alleine oder zu zweit: Die wahren Gewinner des Abends standen nicht auf der Bühne, sondern stolzierten in Wow-Looks über den roten Teppich.