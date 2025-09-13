Star-Influencerin Farina Opoku verrät ihr Erfolgsgeheimnis

Mehr als Likes: Farina Opoku ist nicht nur eine der bekanntesten Influencerinnen Deutschlands, sondern auch eine derjenigen, die den Social-Media-Markt bereits am längsten prägt. In MADONNA spricht sie über Erfolg, Authentizität und ihre neue Brand NOLES!

Sie gehört zu den Pionierinnen der deutschen Influencer-Szene: Farina Opoku (34) - früher bekannt als NovaLanalove - startete vor rund 15 Jahren mit ihrem Blog und zählt heute zu den erfolgreichsten Content Creatorinnen im deutschsprachigen Raum. Über zwei Millionen Menschen folgen ihrem Gespür für Mode, Beauty und Lifestyle. Doch Farina ist längst mehr als nur Influencerin - sie ist Unternehmerin.

Vor einem Jahr brachte die gebürtige Kölnerin gemeinsam mit zwei Partnerinnen ihr eigenes Parfumlabel NOLES auf den Markt. Der erste Duft, NOLES 14, avancierte sofort zum Erfolg und markierte für Farina den Beginn einer spannenden Reise von der Content Creatorin zur Gründerin. Im Interview spricht sie über die Entwicklung des Influencer- Marktes, den Aufbau ihrer Marke, ihre Vision für die Zukunft — und darüber, was es braucht, um heute als Content Creator langfristig erfolgreich zu sein.

Farina, du warst mit „NovalanaLove“ eine der ersten großen Bloggerinnen in Deutschland — dein Start liegt mittlerweile rund 15 Jahre zurück. Wenn du zurückblickst: Wie hast du die Entwicklung des Influencer-Marktes erlebt?

FARINA OPOKU: Als ich angefangen habe, war ‚Influencer‘ noch gar kein richtiger Job - es gab keine festen Regeln oder Pläne, vieles war einfach Learning by Doing. Am Anfang habe ich vor allem aus Spaß an Mode und Beauty gebloggt. Heute ist die Branche schon deutlich professioneller. Was sich aber über die Jahre nicht verändert hat: Am Ende geht es immer darum, echte Verbindungen zu den Menschen aufzubauen.

Würdest du sagen, dass durch den heute professionelleren Markt auch ein Stück Authentizität verloren geht?

FARINA OPOKU: Ja, es ist heute alles viel strukturierter — manchmal fast schon zu durchgetaktet. Aber wenn’s nicht echt ist, merken das die Leute sofort. Genau deshalb ist Authentizität heute noch wichtiger als früher. Und ich finde, man muss auch nicht bei jedem Trend mitmachen. Lieber auch mal ‚Nein‘ sagen - das zahlt sich am Ende viel mehr aus. Mein Bauchgefühl ist und bleibt da der beste Filter.

© Noah Stasch

Viele kennen dich von Social Media, aber du bist längst auch Unternehmerin. Wie war für dich der Schritt von Content Creatorin zur Gründerin?

FARINA OPOKU: Das war für mich ein sehr natürlicher Schritt. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich mehr möchte, als nur Produkte anderer Marken zu präsentieren. Mit NOLES habe ich mir — gemeinsam mit Ann-Katrin Schmitz, meiner langjährigen Geschäftspartnerin, und Katrin Stockinger als Managing Director- einen Traum erfüllt: eine Marke aufzubauen, die wirklich meine Handschrift trägt. Natürlich muss ich hier auch Verantwortung übernehmen, sehe mich aber eher als Teil des Teams.

Jetzt feiert NOLES einjährigen Geburtstag - wie hat sich die Marke seitdem entwickelt?

FARINA OPOKU: Ich bin wahnsinnig dankbar, wie positiv die Resonanz war und auch weiterhin noch ist. NOLES 14 war der Startschuss und ist mein absoluter Signature Duft. Inzwischen haben wir unser Portfolio erweitert — unter anderem mit unserem Sommerduft „Fari Islands“, der Travel Size von NOLES 14, und nicht zuletzt mit unseren Laundry Perfume Drops als Co-Creation mit ever- drop. NOLES wächst organisch, getragen von meiner Community — das ist das Schönste für mich.

Was war die größte Herausforderung beim Aufbau deiner Marke?

FARINA OPOKU: Ganz klar: Geduld zu haben. Im Bereich Social Media und auch von mir selbst bin ich schnelle Entscheidungen gewohnt, aber Produktentwicklung in der Kosmetikbranche dauert manchmal bis zu zwei Jahre. Dazu kommen Lieferketten, Packaging, Finanzen. Ich habe gelernt: Nicht alles passiert über Nacht, und viele Prozesse brauchen einfach Zeit.

NOLES steht ja nicht nur für Parfum, sondern du planst eine komplette Linie von Spa- und Beauty-Produkten. Kannst du uns schon verraten, was als Nächstes kommt?

FARINA OPOKU: Wir denken NOLES als ganzheitliche Lifestyle-Brand. Sie soll sich zu einer erstklassigen Home-Spa-Destination entwickeln, mit Produkten, die in den Alltag passen und ein Stück „Luxury Feeling“ nach Hause bringen. Duft, Design und Qualität stehen dabei immer im Mittelpunkt. Ganz bald folgen weitere Produkte wie Handcreme, Duschschaum und Duftkerzen — kleine Alltagsbegleiter, die besondere Momente schaffen.

Oft hat man das Gefühl, dass prominente Persönlichkeiten oder Influencerinnen Düfte oder Beauty-Produkte schnell auf den Markt bringen, die sich dann aber nicht lange halten. Wie stellt ihr sicher, dass NOLES langfristig erfolgreich und nachhaltig ist?

FARINA OPOKU: Für uns war von Anfang an klar: Wir machen nichts halbherzig. Deshalb investieren wir in hochwertige Inhaltsstoffe und ein Packaging, das nicht nur schön aussieht, sondern auch hochwertig und bis ins Detail durchdacht ist. Ich habe ein großartiges Team an meiner Seite, das mit viel Leidenschaft und Hingabe arbeitet - und wir beziehen unsere Community aktiv mit ein. Genau das ist für mich der Schlüssel zu langfristigem Erfolg, der auf Vertrauen und Authentizität basiert.

Du bespielst mehrere Säulen: Einerseits hast du viele Kooperationen auf deinen Social-Media-Kanälen, andererseits deine eigene Brand. Was ist für dich am Ende das Iukrativere Business - Kooperationen oder deine eigene Marke?

FARINA OPOKU: Aktuell verdiene ich mein Geld hauptsächlich mit Kooperationen. Bei NOLES zahle ich mir selbst noch kein Gehalt aus. Die Brand ist komplett eigenfinanziert und mein absolutes Herzensprojekt, das langfristig unabhängig von Reichweite oder Plattformen bestehen soll.

Auf Instagram sieht man wenig von deinem Arbeitsalltag. Du lässt deine Follower bewusst eher an den schönen Seiten des Lebens teilhaben - Reisen, Styling, Beauty, Mama-Alltag. Gibt es einen Grund, warum du so wenig Einblicke in die „Business-Seite“ gibst? Denn hinter dem Markenaufbau steckt ja sicher viel Arbeit, viele Meetings und Entscheidungskraft.

FARINA OPOKU: Alles, was ich auf Instagram teile, soll natürlich und unkompliziert wirken — und genau so soll es sich für meine Community auch anfühlen. Dahinter stecken zwar jede Menge Arbeit, Kommunikation und viele Entscheidungen, aber ich glaube, es ist auch eine Kunst, Dinge so aussehen zu lassen, als würden sie ganz nebenbei passieren.

Und wenn ich damit andere inspirieren kann, ist das für mich das Schönste. Gleichzeitig gehe ich da von mir selbst aus: Ich möchte auf Instagram auch lieber die schönen, leichten Seiten sehen — und genau dieses Gefühl möchte ich weitergeben.

Du bist eine der erfolgreichsten Influencerinnen im deutschsprachigen Raum - vermurtlich auch, weil du schon so lange dabei bist und dir eine nachhaltige Karriere aufbauen konntest. Wenn du heute - in einem doch sehr übersättigten Markt - noch einmal starten würdest: Wie würde das wohl aussehen?

FARINA OPOKU: Ich würde immer wieder voll auf die Community setzen. Am Ende zählt dein eigener Stil und der echte Austausch mit den Leuten, die dir folgen. Wichtig ist auch, dass man dranbleibt und sich nicht in jedem Trend verliert.

Welchen Rat würdest du jemandem geben, der heute im Bereich Content Creation Fuß fassen und professionell durchstarten möchte?

FARINA OPOKU: Ich glaube, es ist total wichtig, sich die richtigen Leute an die Seite zu holen - sei es ein Management, Steuerberater oder Menschen, die einen allgemein gut beraten können. Und natürlich: Geduld haben und sich treu bleiben. Content Creation ist heute kein Hobby mehr, sondern ein echter Beruf.