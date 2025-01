Talent-Managerin Samantha Bergmann verrät die Tricks der Star-Influencer

Mit ihrer Leidenschaft für Storytelling und strategisches Denken prägt Samantha Bergmann die Welt des Influencer-Marketings und verbindet Talente mit Marken auf eine neue Weise. Hier verrät sie, was die Stars im Netz erfolgreich macht.

Samantha Bergmann ist eine erfolgreiche Unternehmerin und die treibende Kraft hinter einflussreichen Persönlichkeiten in der Mode- und Lifestylebranche - wie etwa Vicky Heiler oder Janina Uhse. Als Gründerin der Agentur SESAMY hat sie ein innovatives Geschäftsmodell etabliert, das Talent Management und Social Media Marketing vereint. Seit der Gründung 2019 hat Bergmann SESAMY zu einem internationalen Akteur entwickelt. SESAMY versteht sich als Brücke zwischen Talenten und Marken. Der MADONNA-Talk über die Geheimnisse der Influencer-Szene und Trends im Web.

"Es reicht längst nicht mehr, einfach nur gut auszusehen..."

Wie sind Sie zum Influencer-Marketing gekommen?

Samantha Bergmann: Ursprünglich zog es mich in die Modebranche – bei der US Vogue assistierte ich Sara Moonves, die heute Chefredakteurin des W Magazine ist. Wir produzierten Strecken mit Größen wie Annie Leibovitz, Serena Williams und Taylor Swift. Diese Zeit war unglaublich spannend. Diese Zeit bot mir einen Einblick, wie inspirierend die Arbeit mit Talenten sein kann. Ich habe mich dann entschieden, mich selbstständig in der digitalen Welt zu machen, und sah mehr Möglichkeiten, kreativ und strategisch zu arbeiten. Das Influencer-Marketing schien der richtige Schritt, es verbindet die Zusammenarbeit mit Kreativen mit der Innovationskraft der digitalen Medien.

Auch Mode-Influencerin Vicky Heiler wird von SESAMY betreut. © Instagram/Heiler ×

Das Influencer-Marketing ist ein dynamisches Feld, das sich ständig weiterentwickelt. Welche Trends sehen Sie für die Zukunft?

Bergmann: Es reicht längst nicht mehr, einfach nur gut auszusehen oder standardisierte Inhalte, wie Hauls (was der Influencer gerade neu gekauft hat) oder Get-Ready-With-Me- Videos (was der Influencer anzieht) zu liefern. Es geht darum, die Persönlichkeit hinter dem Feed sichtbar zu machen und sich klar zu differenzieren. Vertrauen ist der Kern des Influencer-Marketings. KI bietet hier Chancen und Risiken: Sie erleichtert Content-Erstellung, wirft aber Fragen nach Authentizität auf. Influencer müssen daher persönlicher werden, ihre Expertise stärker einbringen und durch echten Mehrwert überzeugen. Features wie Instagram Broadcast (ein direkter Chat zwischen Influencer und Follower) können helfen, direkte und vertrauensvolle Beziehungen zu stärken. Heute zählt nicht die Follower-Zahl, sondern die Bindung und das Vertrauen der Community.

Bergmann mit Schauspielerin Janina Uhse © Instagram/Samantha Bergmann ×

Droht Influencern das Ende? "Das Gegenteil ist der Fall!"

Viele sprechen von einer möglichen „Sättigung“ im Influencer-Marketing. Glauben Sie, dass die Branche vor Herausforderungen steht, und welche Folgen hat es auf das Geschäftsmodell von Influencern in den kommenden Jahren? Bergmann: Ich arbeite seit fast zehn Jahren in dieser Branche und höre nun seit ungefähr neun Jahren, dass das Influencer-Marketing kurz vor dem „Aus“ steht. Doch das Gegenteil ist der Fall und es wird von Jahr zu Jahr stärker. Es entsteht keine Sättigung, weil es sich ständig verändert. Und die Influencer müssen sich immer wieder dem veränderten Umfeld anpassen und es neu entdecken. Genau das macht dieses Feld so spannend. Die Zusammenarbeit zwischen Influencern und Marken verändert sich über die Jahre. Plattformen entwickeln sich weiter und so auch die Menschen, die diese bedienen.