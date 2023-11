× Monstera, Bonsai und Co.: Das sind die beliebtesten Zimmerpflanzen

Sie suchen eine tolle Zimmerpflanze für Ihre Wohnung? Dann lassen Sie sich doch von den gefragtesten Zimmerpflanzen in Österreichs Haushalten inspirieren.

Auch wenn der Herbst heuer mit besonders lauen Temperaturen aufwartet, kündigt sich spätestens rund um die Eröffnung der Weihnachtsmärkte der Winter an. Höchste Zeit also, um es sich in den eigenen vier Wänden heimelig zu machen und der ein oder anderen Zimmerpflanze ein neues, wohlig-warmes Zuhause zu schenken. In den vergangenen Jahren haben die grünen Schätze einen regelrechten Boom erlebt. Doch welche Indoor-Pflanzen stehen hierzulande bei selbsternannten „Plantmoms“ und „Platdads“ in diesem Jahr besonders hoch im Kurs? Das hat willhaben nun anhand seiner Plattformdaten ermittelt.

Rot-weiß-roter Dschungel von A wie Alocasia bis Z wie Zamioculcas

Viele der aktuell rund 4,5 Millionen willhaben-UserInnen wissen: Wer Pflanzen aus zweiter Hand kauft, agiert nicht nur nachhaltig, sondern hat auch die Chance, außergewöhnliche Raritäten zu erstehen und dabei bares Geld zu sparen. Und so befand sich der Begriff „Pflanzen“ im vergangenen Jahr 2022 unter den Top 100-Suchbegriffen auf willhaben. Ein großes Interesse, das auf das entsprechende Angebot trifft, denn: Mit rund 17.000 aktiven Anzeigen ist das Angebot an Zimmerpflanzen auf willhaben sehr umfangreich, seit Anfang 2023 gingen in Summe bereits rund 150.000 Zimmerpflanzen-Anzeigen online.

© Getty Images ×

Welche Pflanzen in Österreichs Wohnräumen heuer voraussichtlich besonders häufig zu bewundern sein werden, zeigt ein aktueller willhaben-Check. Ein Blick auf die willhaben-Stichwortsuchen im Oktober 2023 zeichnet dabei das folgende Bild:

Die Top 20-Zimmerpflanzen und Gattungen

Monstera Philodendron Kaktus Hoya Alocasia Bonsai Yucca Palme Orchidee Ficus Benjamin Efeutute Gummibaum Aloe Vera Anthurium Strelitzie Glücksfeder Elefantenfuß Syngonium Geigenfeige Bogenhanf Sukkulenten

Im Schnitt 30 Euro für eine Zimmerpflanze

Je nach Art, Alter und Zustand des Exemplars ist auf willhaben für jedes Budget etwas dabei - im Schnitt schlägt eine Zimmerpflanze mit etwa 30 Euro zu Buche, wobei in der Kategorie „Zu verschenken“ aktuell hunderte Pflanzen auf ein/e neue Besitzer/in warten.