Business-Coach Marie-Christin Höfler verrät 9 Schritte zum Erfolg

Marie-Christin Höfler unterstützt als Kommunikationstrainerin Menschen dabei, ihre Stimme zu finden und Wirkung zu entfalten.

Karriere ist weit mehr als ein Lebenslauf. Sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Haltung und der Fähigkeit, Präsenz zu zeigen. Der Auftritt zählt und Kommunikation ist der Schlüssel. Wie man Klarheit, Haltung und Wirkung erzielt, verrät Business-Coach und Autorin Marie-Christin Höfler.

Die Expertin Marie-Christin Höfler © Svetlana Gradwohl

1. Mindset Reset

Limitierende – oft unbewusste – Gedanken sind Gift für Selbstvertrauen und Erfolg. Wir befinden uns ständig in einer Lebensspirale: Sie dreht sich nach oben, wenn Gedanken und Gefühle stärken – und nach unten, wenn sie schwächen. Tipp: Schreiben Sie sich jeden Morgen zehn Dinge auf, für die Sie dankbar sind, und abends zehn Dinge, die gut gelungen sind – sowie drei Dinge, die Sie an diesem Tag gelernt haben. So trainieren Sie Ihr Gehirn auf Erfolg. Klingt banal? Ist aber wie Magie. Denn wer sein Selbstbewusstsein nicht aktiv aufbaut, verliert es – an Umstände, Zweifel oder andere. Was zunächst wie eine einfache Übung wirkt, hat tiefgreifende Auswirkungen: Dankbarkeit lenkt den Fokus auf das, was bereits vorhanden ist – nicht auf das, was fehlt. Das stärkt die innere Stabilität und fördert eine positive Grundhaltung. Wenn wir regelmäßig Erfolge bewusst wahrnehmen, verankern wir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Wir erkennen: „Ich habe Einfluss – ich kann gestalten.“

2. Public Speaking als Gamechanger

Lernen Sie zu sprechen wie ein/e Top-Speaker:in – klar, überzeugend, mit Wirkung. Rhetorik ist kein Talent, sondern ein trainierbares Handwerk. Wer souverän präsentiert, führt Gespräche anders, verkauft Ideen leichter und gewinnt Menschen für sich. Bühnen gibt es viele: das Meeting, der Pitch, die Verhandlung. Die Tools der Profis – von Storytelling bis Körpersprache – machen den Unterschied. Public Speaking ist kein Nice-to-have. Es ist der Skill, der Karrieren beschleunigt.

3. Style als Statement

Ihr Look spricht – noch bevor Sie es tun. Und ja: Das Aussehen beeinflusst, wie Sie wahrgenommen werden. Viele Frauen sagen: „Das bin ich nicht. Im Business Outfit fühle ich mich nicht wohl.“ Doch im Business zählt Wirkung. Der erste Eindruck entsteht in Sekunden – und bleibt. Nutzen Sie den Halo-Effekt: Ein professioneller Auftritt strahlt automatisch Kompetenz aus. High Heels im Job? Können ein Statement sein – wie die Krawatte für Männer. Jedoch: Auftreten will gelernt sein. Stehen. Gehen. Wirken. Souverän und stilvoll. Authentisch sein heißt nicht „Ich trage, was ich will“. Sondern: „Ich wähle bewusst, je nach Situation eine Facette von mir und wirke, wie ich will.“ Nicht unecht – sondern smart.

4. Erfolg braucht Vitalität

Erfolg beginnt im Körper. Wer körperlich fit ist, denkt klarer, trifft bessere Entscheidungen und bleibt auch in hektischen Zeiten konzentriert und belastbar. Ein vitaler Körper sorgt nicht nur für mehr Energie, sondern beeinflusst direkt unsere Ausstrahlung, Präsenz und mentale Stärke – wichtige Faktoren für beruflichen und persönlichen Erfolg. Regelmäßige Bewegung ist dabei weit mehr als nur ein Ausgleich. Sport hilft, Stress abzubauen, hebt die Stimmung und verbessert die Schlafqualität – alles entscheidende Elemente für nachhaltige Leistungsfähigkeit. Studien zeigen: Schon 20 bis 60 Minuten Bewegung pro Tag können das Risiko für Burnout deutlich senken und die kognitive Leistungsfähigkeit steigern. Ein starker Körper ist das stabile Fundament für einen klaren Geist – und der beste Begleiter für eine starke Karriere.

5. Hunger und Neugier

Lernen ist kein Schulstoff – sondern ein echter Karrierebooster. In einer Welt, die sich ständig verändert, bleibt nur der erfolgreich, der bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Weiterbildung bedeutet heute mehr als reines Fachwissen: Sie stärkt die eigene Kompetenz, fördert kreative Denkweisen und bringt das Selbstvertrauen, auch in neuen oder herausfordernden Situationen souverän zu handeln. Wissen ist Kapital – und zwar eines, das mit jeder Investition wächst. Lernen muss dabei nicht aufwendig sein. Schon kleine, regelmäßige Impulse – etwa durch Podcasts, inspirierende Artikel, kurze Videos, digitale Lernplattformen oder praxisnahe Workshops – helfen, neugierig und geistig wach zu bleiben. Solche Mini-Lerneinheiten lassen sich unkompliziert in den Alltag integrieren – auf dem Weg zur Arbeit, in der Kaffeepause oder am Abend.

6. Zuhören – die Superpower!

Kommunikativ stark ist, wer gut spricht – und exzellent zuhört. In einer Welt voller Stimmen gewinnt nicht der Lauteste, sondern derjenige, der wirklich präsent ist. Wer aktiv zuhört, bringt echtes Interesse zum Ausdruck – und schafft damit sofort eine tiefere Verbindung zum Gegenüber. Aktives Zuhören bedeutet, sich nicht nur auf Worte zu konzentrieren, sondern auch auf Gestik, Mimik, Tonfall und das, was zwischen den Zeilen mitschwingt. Zuhören ist keine passive Haltung, sondern ein aktiver Prozess: Es geht darum, bewusst Raum zu geben, Rückfragen zu stellen, Unklarheiten aufzuklären und nonverbale Signale richtig zu deuten. Wer zuhört, erkennt mehr – und überzeugt besser. Zuhören ist keine Schwäche. Es ist Ihre stille Superkraft.

7. Pitch, Baby!

Was bleibt von Ihnen hängen? In Meetings oder Netzwerkgesprächen ist oft wenig Zeit – aber große Wirkung möglich. Ein starker Elevator Pitch vermittelt in 30 Sekunden, was Sie tun, wofür Sie stehen und warum das zählt. Klar. Persönlich. Ohne Floskeln. Tipp: Üben Sie laut und vor dem Spiegel. Ein guter Pitch ist kein Text. Er ist Haltung in 30 Sekunden. Er transportiert nicht nur Informationen, sondern auch Überzeugung, Energie und Persönlichkeit. Denn Menschen entscheiden in Sekunden, ob sie Ihnen zuhören – oder abschalten. Ein authentischer Pitch öffnet Türen, weckt Interesse und macht Sie erinnerbar. Nutzen Sie Ihre Stimme, Körpersprache und Blickkontakt gezielt – das Wie ist oft ebenso entscheidend wie das Was. Bleiben Sie konkret, lebendig und auf den Punkt.

8. Sichtbar statt perfekt

Viele Frauen leisten Großartiges – und reden zu selten darüber. Sichtbarkeit ist keine Eitelkeit. Sie ist Strategie. Teilen Sie Ihre Erfolge – damit positionieren Sie sich. Präsenz auf LinkedIn, im Meeting, im Gespräch mit der Führungskraft ist essenziell. Gutes Selbstmarketing ist nicht laut, nicht perfekt, sondern klar und bewusst. Werden Sie noch sichtbarer – auf Ihre Weise. Wer nicht zeigt, was er kann, wird oft übersehen – trotz Kompetenz und Einsatz. Sichtbarkeit schafft Chancen – für Sie und für andere. Nutzen Sie auch Vorträge, Fachartikel, Panels etc., um Ihre Themen zu platzieren. Geben Sie Einblicke in Ihre Arbeit, teilen Sie Learnings und machen Sie Erfolge sichtbar – sachlich, aber selbstbewusst.

9. Have a great Coach

Ein Coach ist kein Luxus – sondern ein Karriere-Booster. Profis haben Profis an ihrer Seite. Ein Coach hilft, blinde Flecken zu erkennen, Potenziale zu entfalten und gezielt weiterzuentwickeln. Nicht, weil Sie es nicht allein können – sondern, weil Sie schneller weiterkommen. Ob es um Führung, Kommunikation, Positionierung oder berufliche Neuorientierung geht: Coaching ist kein „Nice to have“, sondern ein gezieltes Investment in Ihre Zukunft. Wer in sich investiert, wächst nachhaltiger – mit mehr Fokus, mehr Selbstvertrauen und mehr Wirkung. Coaching bedeutet nicht Schwäche, sondern Verantwortung: für das eigene Wachstum, die eigene Wirkung und den nächsten Entwicklungsschritt. Ein guter Coach stellt nicht nur Fragen, sondern hält auch den Spiegel vor, fördert Klarheit, stärkt die Selbstreflexion und zeigt Wege auf, die man selbst vielleicht noch nicht sieht.