Owen Cooper
© getty

Owen Cooper

Gänsehaut-Moment beim jüngsten Emmy-Sieger aller Zeiten

15.09.25, 07:35
Mit gerade einmal 15 Jahren sorgte Owen Cooper bei den Emmy Awards für Geschichte – er gewann den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie. 

Am Sonntagabend in Los Angeles erlebte das Publikum den wohl emotionalsten Moment der Emmy Awards 2025: Der 15-jährige Owen Cooper erhielt die Trophäe als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für seine Rolle in der Netflix-Produktion „Adolescence“. Damit ist er der jüngste männliche Emmy-Gewinner aller Zeiten.

Rührende Dankesrede

In seiner Rede sagte der junge Brite: „Hier oben zu stehen, ist einfach so surreal. Ehrlich gesagt, als ich vor ein paar Jahren mit dem Schauspielunterricht begann, hatte ich nicht erwartet, jemals in den Vereinigten Staaten zu sein, geschweige denn hier.“ Weiter erklärte er: „Der heutige Abend hat bewiesen, dass man im Leben alles erreichen kann, wenn man zuhört, sich konzentriert und seine Komfortzone verlässt.“

„The Studio“ räumt ab

Großer Gewinner des Abends war außerdem die Hollywood-Satire „The Studio“. Die AppleTV+-Serie holte 13 Emmys – ein Rekord für eine Comedy. Seth Rogen wurde dabei gleich mehrfach ausgezeichnet: als Hauptdarsteller, Co-Autor und Regisseur. In „The Studio“ spielt er den frisch ernannten Chef einer großen Filmfirma, flankiert von prominenten Gaststars wie Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.

„The Pitt“ als beste Dramaserie

Als beste Dramaserie setzte sich „The Pitt“ durch. Die Krankenhausserie in Echtzeit spielt in einer Notaufnahme in Pittsburgh. Sie gewann gegen „Severance“ und „The White Lotus“. Schauspieler Noah Wyle konnte nach jahrzehntelangen erfolglosen Nominierungen endlich einen Emmy mit nach Hause nehmen. Katherine LaNasa wurde für ihre Rolle als Krankenschwester als beste Nebendarstellerin geehrt.

