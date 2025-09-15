"The Studio" bricht mit 13 Emmys Rekord

Die Hollywood-Satire "The Studio" hat in Los Angeles den TV-Preis Emmy als beste Comedyserie des Jahres gewonnen.

Insgesamt erhielt die Serie für ihre Debüt-Staffel 13 Emmys, ein neuer Rekord für eine Comedy in einem einzigen Jahr. Zuvor hatte Schauspieler Seth Rogen, der auch als Co-Autor an der Serie mitgewirkt hat, bereits einen Preis als bester männlicher Hauptdarsteller, Autor und für die beste Regie in einer Comedy gewonnen.

Rogen spielt in "The Studio" auf AppleTV+ den frisch ernannten Chef einer großen Filmproduktionsfirma, der einen Spagat zwischen Kunst und Kommerz schaffen will. Die Serie ist geprägt von vielen Stars, die in Gastauftritten sich selbst spielen, darunter Martin Scorsese, Zac Efron und Charlize Theron.

Krankenhausserie "The Pitt" bestes Drama

Die in Echtzeit erzählte Krankenhaus-Serie "The Pitt" wurde als beste Dramaserie ausgezeichnet. Die 15-teilige Reihe spielt in der Notaufnahme eines fiktiven Hospitals in Pittsburgh und wurde in den USA für ihre humanistische Handlung und die einfühlsamen Figuren gefeiert. Die Serie setzte sich gegen das favorisierte Biotech-Bürodrama "Severance" (AppleTV+) und gegen die Luxusurlaub-Satire "The White Lotus" (Sky Atlantic) durch.

Zuvor hatte auch Noah Wyle den Preis als bester männlicher Hauptdarsteller in einer Dramaserie gewonnen. Er war bereits vor einem Vierteljahrhundert fünf Mal erfolglos als John Carter in "Emergency Room" nominiert gewesen und konnte nun zum ersten Mal die Statuette mit nach Hause nehmen. Katherine LaNasa spielt in "The Pitt" eine Krankenschwester und gewann den Emmy als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie.

Die Serie läuft in den USA beim Streaming-Anbieter HBO Max und hat in Deutschland noch keinen bestätigten Sendeplatz.